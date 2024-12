La Liga: RCD Mallorca - FC Barcelona. Relacja live i wynik na żywo

Po efektownej wygranej w El Clasico z Realem Madryt, a następnie w derbach z Espanyolem wydawało się, że "Duma Katalonii" będzie pewnie zmierzać po mistrzostwo Hiszpanii. Mało kto jednak spodziewał się zadyszki, jaką złapał zespół dowodzony przez Flicka.

Barcelona w trzech kolejnych starciach zdobyła tylko punkt! Najpierw przegrała na wyjeździe z Realem Sociedad oraz zremisowała z Celtą Vigo. W miniony weekend doszło do wielkiej sensacji i domowej porażki z Las Palmas. To mocno zaniepokoiło fanów Blaugrany. Tym bardziej, że zagrożona została pozycja lidera tabeli. Jeżeli "Królewscy" wygrają swój mecz zaległy, wyprzedzą Barcelonę, co jeszcze kilka tygodni temu wydawało się mało prawdopodobne.

Dlatego Robert Lewandowski i spółka muszą koniecznie pokonać we wtorkowy wieczór RCD Mallorca. Gospodarze są z kolei na fali wznoszącej po triumfach nad Las Palmas i Valencią. W tabeli zajmują solidne szóste miejsce.

Fani ze stolicy Katalonii liczą na kolejne trafienie Lewandowskiego. Niewykluczone, że w barwach "Barcy" zadebiutuje wreszcie Wojciech Szczęsny - tak spekulują hiszpańskie media.

Relacja live i wynik na żywo meczu RCD Mallorca - FC Barcelona od godz. 19:00 na Polsatsport.pl.

KN, Polsat Sport