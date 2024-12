Już w najbliższy wtorek Aluron CMC Warta Zawiercie rozegra trzeci mecz w fazie grupowej Ligi Mistrzów. Tym razem polski zespół czeka wyjazdowa potyczka z włoskim Allianz Mediolan. Spotkanie dwóch niepokonanych zespołów może rozstrzygnąć kwestię prowadzenia w grupie C rozgrywek siatkarskiej Ligi Mistrzów. Relacja live i wynik na żywo meczu Allianz Milano - Aluron CMC Warta Zawiercie na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 20:30.

7 meczów i 7 zwycięstw. Aluron CMC Warta Zawiercie ma za sobą niezwykle udany okres. Zawodnicy Michała Winiarskiego imponują formą, o czym świadczy choćby statystyka przegranych setów. W siedmiu wygranych meczach z rzędu zespół z Zawiercia stracił tylko jednego seta w meczu z Zaksą Kędzierzyn-Koźle.

Równie dobrze co na krajowym podwórku, wicemistrzowie Polski radzą sobie w europejskich pucharach. W Lidze Mistrzów zespół Winiarskiego nie tylko nie przegrał meczu, ale nie stracił nawet seta. Lidera grupy "C" we wtorek czeka jednak najtrudniejsza przeprawa czyli mecz na szczycie przeciwko Allianz Mediolan. Debiutant prowadzony przez Roberto Piazzę podobnie jak polski zespół, po dwóch meczach ma na koncie dwa zwycięstwa. Włosi stracili jednak punkt, grając tie-breaka z Knack Roeselare.

