Dzięki golom na mundialu poznał go cały świat. Koniec kariery legendy reprezentacji

Inamoto grał na trzech kolejnych mistrzostwach świata, zaczynając od turnieju w 2002 roku. Wówczas strzelił gola dla współgospodarzy turnieju w zremisowanym 2:2 meczu otwarcia z Belgią. Następnie zdobył zwycięską bramkę w wygranym 1:0 meczu z Rosją, co było pierwszym triumfem Japonii w MŚ.

- Te występy pomogły mi stać się rozpoznawalnym na całym świecie – powiedział Inamoto na konferencji prasowej w Tokio.

Młody wychowanek Gamba Osaka zadebiutował zawodowo w 1997 roku w wieku 17 lat i sześciu miesięcy. To sprawiło, że został najmłodszym graczem, który zagrał w J-League.

Inamoto dołączył do Fulham na zasadzie kolejnego wypożyczenia z Gamby po MŚ, a jego gol we wrześniu 2002 roku przeciwko Tottenhamowi był pierwszym trafieniem Japończyka w najwyższej klasie rozgrywkowej Anglii.

Piłkarz w 2004 roku przeniósł się do West Bromwich. Potem grał w Cardiff, Galatasaray, Eintrachcie Frankfurt i Rennes, zanim wrócił do Japonii w 2010 roku do Kawasaki Frontale. W klubie pozostał do 2014 roku.

Inamoto strzelił pięć goli w 82 meczach dla zespołu narodowego. W 2022 roku przeniósł się do 5-ligowego Nankatsu SC.

PAP