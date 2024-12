Wyjątkowa nagroda dla Marko Podrascanina. Tak podziękowano mu za lata gry w kadrze

Marko Podrascanin jest żywą legendą i nie trzeba go przedstawiać żadnemu kibicowi. Legendarny środkowy podczas ostatniego spotkanie Pucharu Challenge otrzymał od fanów wyjątkowy prezent - siatkarską grafikę ze swoją podobizną.

4 grudnia Cucine Lube Civitanova na wyjeździe mierzyła się z OK Karadorde Topola w ramach rozgrywek Pucharu Challenge. Jeszcze przed rozpoczęciem tego spotkania w serbskiej hali doszło do wzruszających scen. Kibice postanowili podziękować 362-krotnemu reprezentantowi Serbii za jego wkład w narodową siatkówkę.

ZOBACZ TAKŻE: Niepokojące wieści ws. Zatorskiego! Resovia zmuszona do szukania nowego libero?!

Podrascanin otrzymał od nich oryginalną grafikę, przedstawiającą jego (z numerem 362 na koszulce) skaczącego do bloku. Z naprzeciwka armata wystrzeliwała w jego kierunku piłki do siatkówki, które on - rzecz jasna - blokował.

- To był piękny gest, który mnie wzruszył. Naprawdę miły hołd, szczególnie w tak pięknej scenerii, przed tak dużą liczbą dzieci, które przybyły, aby obejrzeć nasz mecz. Świąteczna atmosfera na trybunach i dobry występ naszego zespołu na boisku dopełniły niezapomniany wieczór - skomentował popularny "Potke".

Mimo tej wspaniałej atmosfery zawodnik nie wystąpił w meczu przeciw Topoli.

Podrascanin skończył w sierpniu 37 lat. Pomimo zaawansowanego jak na zawodowego siatkarza wieku, nadal utrzymuje wysoką formę. Zapracował sobie na miano żywej legendy w lidze włoskiej. Występuje w niej nieprzerwanie od 2007 roku.

Serb jest dwukrotnym mistrzem Europy (2011, 2019) oraz brązowym medalistą mistrzostw świata (2010). W 2016 roku wygrał też Ligę Światową.