Leo Messi najlepszym piłkarzem roku

Lionel Messi został uznany za najbardziej wartościowego piłkarza (MVP) 2024 roku w MLS. Argentyńczyk poprowadził Inter Miami do pierwszego w historii klubu miana najlepszej drużyny w sezonie zasadniczym - poinformowały władze piłkarskiej ligi.

37-letni Messi w swoim pierwszym pełnym sezonie MLS, po dołączeniu do klubu z Florydy w lipcu 2023 roku, strzelił 20 goli w 19 meczach. Jego zespół przy okazji ustanowił rekord ligi, zdobywając 74 punkty w rundzie zasadniczej.

Do wyeliminowania Interu w ćwierćfinale play off przyczynił się Bartosz Slisz, który zdobył gola decydującego o awansie Atlanta United. W następstwie porażki do dymisji podał się argentyński trener Gerardo Martino.

Messi jest pierwszym piłkarzem w historii Interu Miami, który otrzymał najwyższe indywidualne wyróżnienie ligi MLS. W pokonanym polu zostawił napastnika Columbus Crew, Kolumbijczyka Cucho Hernandeza, brazylijskiego pomocnika Portland Timbers Evandera, Belga o kongijskich korzeniach Christiana Benteke z D.C. United oraz kolegę z drużyny Miami, Urugwajczyka Luisa Suareza.

BS, PAP