Tabela grupy Polek na ME piłkarek ręcznych. Koniec szans na awans

Biało-czerwone definitywnie straciły szanse na awans do półfinałów. W imprezie pozostały im do rozegrania dwa spotkania, w niedzielę z Czarnogórą i we wtorek z Rumunią.

Współorganizatorami ME 2024 są Austria, Węgry i Szwajcaria.

Wyniki meczów 2. kolejki rundy głównej:

Grupa I (Debreczyn/Węgry)

Szwecja - Rumunia 23:25 (8:12)

Francja - Czarnogóra 31:23 (15:11)

Polska - Węgry 21:31 (9:17)

Tabela:



M Z R P bramki pkt



1. Węgry 3 3 0 0 89:66 6

2. Francja 3 3 0 0 96:70 6

3. Szwecja 3 1 0 2 81:82 2

4. Rumunia 3 1 0 2 75:80 2

5. Czarnogóra 3 1 0 2 70:82 2

6. Polska 3 0 0 3 68:99 0

BS, PAP