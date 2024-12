Chwalińska rozgrywa znakomity turniej. W drodze do półfinału pokonała Hiszpankę Angelę Fitę Boludę (7:6(2), 6:2), Ukrainkę Oleksandrę Oliynykovą (7:6(1), 6:1), a w ćwierćfinale, po bardzo wyrównanej walce trwającej aż 135 minut, zwyciężyła znacznie wyżej notowaną Majar Sherif (6:3, 4:6, 6:1). Ponadto, młoda zawodniczka z Dąbrowy Górniczej, w parze z Brazylijką Laurą Pigossi, awansowała do wielkiego finału zmagań deblowych we Florianopolis.

Jej rywalka nie straciła dotychczas seta podczas turnieju w Brazylii. Jeanjean bez trudu pokonała wszystkie swoje przeciwniczki w drodze do półfinału. W swojej karierze triumfowała w czterech singlowych i trzech deblowych turniejach rangi ITF.

Dotychczas obie zawodniczki spotkały się na korcie tylko raz, w 2022 roku, w ramach 1/8 finału turnieju ITF w portugalskim Porto. Wówczas lepsza okazała się Francuzka, wygrywając 3:6, 6:3, 6:2.

Relacja live i wynik na żywo meczu Maja Chwalińska - Leolia Jeanjean na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 15:00.

ŁO, Polsat Sport