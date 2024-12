Mocne słowa polskiej tenisistki po zakończeniu sezonu! "Mam dość"

W ostatnich kilkunastu dniach tenisowe życie Katarzyny Kawy wskoczyło na wyjątkowo wysokie obroty. Dość powiedzieć, że od 26 listopada do 6 grudnia polska zawodniczka rozegrała aż 11 spotkań: osiem singlowych i trzy deblowe. Średnio daje to zatem jeden mecz dziennie, ale zdarzało się, że ich intensywność była jeszcze większa.

Nie byłoby jednak tak dużej liczby spotkań, gdyby nie wysoka forma 32-latki. Z pewnością dobrze będzie ona wspominać tegoroczne rozgrywki w Buenos Aires, gdzie wraz z Mają Chwalińską wygrała turniej deblowy, a w singlu doszła do finału. Drzwi do podwójnego triumfu zamknęła jej Egipcjanka Mayar Sherif.

Kawa nie zwolniła tempa i dwa dni po finale Challengera w Buenos Aires już zameldowała się we Florianopolis. W Brazylii zmęczenie dało się jednak we znaki. Polka zakończyła swój udział w zawodach na ćwierćfinale po porażce z Marią Lourdes Carle.

W piątek wieczorem na instastory naszej doświadczonej zawodniczki pojawiło się zdjęcie, na którym leży ona na ziemi przykryta ręcznikiem. "Mam dość. Do zobaczenia na korcie w 2025" - napisała.

W grze o triumf w brazylijskim turnieju pozostała Maja Chwalińska. 23-latka w sobotę zagra o finał z Leolią Jeanjean.

Dobra postawa polskich tenisistek w końcówce sezonu ma również pozytywne następstwa. Chwalińska jest już pewna udziału w eliminacjach do Australian Open, a Kawie niewiele brakuje do tego, by móc wziąć w nich udział. W pierwszym z "Wielkich Szlemów" wystąpią Iga Świątek, Magdalena Fręch i Magda Linette.