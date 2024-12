Ambitny Widzew miał walczyć o wyższe pozycje, a zajmuje obecnie 10. miejsce w tabeli PKO BP Ekstraklasy. Co więcej, forma piłkarzy łódzkiego klubu ich forma jest daleka od idealnej, czego odzwierciedleniem są wyniki na boisku. Na pięć ostatnich spotkań ligowych "Widzewiacy" wygrali tylko raz. W międzyczasie podopieczni Daniela Myśliwca odpali z Pucharu Polski, gdzie przegrali z Koroną Kielce na wyjeździe 0:1.

Sytuacja w szatni drużyny z Mielca nie wygląda lepiej. Choć ostatni remis z Legią Warszawa wyrwany w samej końcówce może cieszyć, tak pozycja w lidze wciąż pozostawia wiele do życzenia. "Biało-Niebiescy" choć są na 12. miejscu, to trzy punkty przewagi nad strefą spadkową to bardzo mała zaliczka przed nadchodzącą przerwą zimową. W ostatnich dwóch potyczkach Widzewa ze Stalą padły dwa remisy.

Relacja live i wynik na żywo meczu Widzew Łódź - Stal Mielec na Polsatsport.pl. Początek o 17:30.

Szymon Stępień