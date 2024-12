Wielka walka w hicie Tauron Ligi! Trzy punkty zostają w Rzeszowie

Początek tego spotkania był bardzo dobry w wykonaniu gospodyń (4:0). Różnica utrzymywała się przez dłuższą chwilę, ale od stanu 10:7 rzeszowianki zdobyły kolejne cztery punkty z rzędu. W drugiej części seta serie przydarzały się obu zespołom, ale po zaciętej walce w końcówce to siatkarki DevelopResu mogły cieszyć się ze zwycięstwa w pierwszej partii.

ZOBACZ TAKŻE: Polska siatkarka przeszła operację. Teraz czeka ją rehabilitacja

Druga odsłona przebiegała już nieco spokojniej. W połowie seta to aktualne mistrzynie Polski "odskoczyły" na trzy punkty, ale rzeszowianki nie zamierzały się poddawać. Mimo że w najważniejszym momencie było już 19:22, siatkarki Michala Maska odrobiły stratę (23:23) i wszystko rozpoczynało się od nowa. Tym razem z tej wojny nerwów zwycięsko wyszły jednak gościnie.

Trzeci set również rozpoczął się od wyrównanej gry, jednak od stanu 8:8 to zawodniczki z Rzeszowa zaczęły kontrolować przebieg tego spotkania. Zdobyły kilka punktów z rzędu, głównie dzięki bardzo dobrej grze na bloku i w obronie. Mimo że Dominika Pierzchała dwoiła się i troiła w ataku, to było zbyt mało na świetnie naoliwioną maszynę, jaką był tego dnia zespół rzeszowianek. Wydawało się, że tym razem końcówka nie będzie "na styku" i przebiegnie bez wielkich emocji, jednak nic bardziej mylnego. Znów zrobiło się 23:23. Od tego momentu gospodynie zagrały jak natchnione i po trzech setach to one prowadziły 2:1.

Czwarta partia to była dominacja ze strony siatkarek z Rzeszowa. Zmotywowane zawodniczki dobiły rywalki, grając wręcz koncertowo. Masek miał powody do zadowolenia, bo jego drużyna punktowała seriami, pewnie zmierzając po zwycięstwo. Policzanki nie miały nic do powiedzenia i przegrały tego seta i całe spotkanie 1:3.

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

DevelopRes Rzeszów - Lotto Chemik Police 3:1 (25:23, 23:25, 29:27, 25:14)