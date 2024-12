Słynny piłkarz zakończył karierę! Wygrał mistrzostwa Europy i Ligę Mistrzów

Większość kibiców najprawdopodobniej pamięta Naniego z jego występów w barwach Manchesteru United i reprezentacji Portugalii. To właśnie z ekipą "Czerwonych Diabłów" Portugalczyk sięgał po największe sukcesy w swojej karierze. Podczas pobytu w angielskim klubie cztery razy wygrał mistrzostwo kraju, cztery razy Superpuchar Anglii, dwa razy Puchar Ligi, a także w sezonie 2007/2008 sięgnął po trofeum Ligi Mistrzów. Nani rozegrał w koszulce Manchesteru United w sumie 230 spotkań, w których strzelił 41 goli i zaliczył 70 asyst.

Podczas swojej kariery występował także w takich klubach jak Sporting Lizbona, Orlando czy Fenerbahce.

Nie wolno zapomnieć o sukcesach Naniego z reprezentacją Portugalii. Skrzydłowy z drużyną narodową wywalczył mistrzostwo Europy w 2016 roku. Koszulkę kadry Portugalii zakładał aż 112 razy.

W niedzielę 8 grudnia portugalski piłkarz postanowił oficjalnie zakończyć profesjonalną karierę. Na swoim profilu na Instagramie opublikował specjalny materiał wideo.

"Nadszedł czas na pożegnanie, postanowiłem zakończyć karierę. To była niesamowita jazda i chciałem podziękować każdej osobie, która pomagała mi i wspierała mnie we wzlotach i upadkach podczas kariery, która trwała ponad 20 lat i dała mi tyle niezapomnianych wspomnień. Czas na nowe życie i skupienie się na nowych celach i marzeniach. Do zobaczenia wkrótce!" - można przeczytać w opisie.