Taka informacja przed ważnymi meczami! Piłkarz Legii będzie musiał przejść operację

Augustyniak został zmieniony w przerwie spotkania w Lubinie, Legia prowadziła wówczas już 3:0.

ZOBACZ TAKŻE: Słynny piłkarz zakończył karierę! Wygrał mistrzostwa Europy i Ligę Mistrzów

Po meczu trener Feio przyznał, że "Rafał to żołnierz, który mógłby grać ze złamaniem każdej kończyny". Przekazał też szczegóły dotyczące stanu zdrowia zawodnika.

- W szpitalu okazało się, że doznał złamania w okolicach nadgarstka. Leczenie będzie musiało być operacyjne. Wraca z nami do Warszawy. W najbliższych dniach prawdopodobnie odbędzie się operacja. To kolejny piłkarz, którego do końca roku nie zobaczymy na boisku - przyznał trener Legii.

Warszawska drużyna zakończyła już tegoroczne zmagania w ekstraklasie (zajmuje czwarte miejsce w tabeli), ale wkrótce zagra jeszcze dwa mecze w fazie ligowej zreformowanej Ligi Konferencji UEFA. 12 grudnia u siebie z FC Lugano, a tydzień później w Szwecji z Djurgardens IF. Transmisje meczów Legii Warszawa w Lidze Konferencji na sportowych antenach Polsatu.