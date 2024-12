Trzy medale dla Polski na mistrzostwach świata

Tegoroczne Mistrzostwa Świata w Teqballu odbyły się w dniach 4–8 grudnia w Wietnamie, w Ho Chi Minh. Turniej, zorganizowany przez Międzynarodową Federację Teqballa (FITEQ), zgromadził najlepszych zawodników z całego świata. Udział wzięli przedstawiciele ponad 50 krajów, co podkreśla rosnącą popularność tej młodej i niezwykle widowiskowej dyscypliny sportowe. Rywalizacja odbywała się w pięciu kategoriach: Singlu Kobiet, Singlu Mężczyzn, Deblu Kobiet, Deblu Mężczyzn oraz Deblu Mieszanym.

Teqball – sport łączący technikę, szybkość i precyzję

Teqball to dynamiczna i innowacyjna dyscyplina sportu, która łączy elementy piłki nożnej i tenisa stołowego. Gra toczy się na specjalnie zaprojektowanym zakrzywionym stole, co dodaje jej unikalnego charakteru i wymaga od zawodników precyzji, refleksu oraz doskonałej techniki. Choć teqball jest stosunkowo młodym sportem, szybko zdobywa popularność na całym świecie.

Dyscyplina została oficjalnie zainicjowana w 2014 roku przez grupę węgierskich pasjonatów sportu, którzy stworzyli zarówno zasady gry, jak i innowacyjny stół teqballowy. W ciągu niespełna dekady teqball rozwinął się w globalny fenomen, stając się jedną z najszybciej rozwijających się dyscyplin sportowych na świecie.

Mistrzostwa Świata w Teqballu to najbardziej prestiżowe zawody w tej dyscyplinie, gromadzące najlepszych zawodników i drużyny z różnych kontynentów. Tegoroczna edycja, która odbyła się w Ho Chi Minh w Wietnamie, była szczególna – nie tylko ze względu na ciekawą lokalizację, ale także na niezwykle wysoki poziom sportowy i ogromne zainteresowanie kibiców.

Reprezentacja Polski na Mistrzostwach Świata Teqball - Wietnam 2024

Polska reprezentacja na Mistrzostwach Świata w Wietnamie zaprezentowała się w pięcioosobowym składzie, rywalizując we wszystkich kategoriach:

● Singiel Mężczyzn – Adrian Duszak

● Singiel Kobiet – Paulina Łężak

● Debel Mężczyzn – Adrian Duszak / Marek Pokwap

● Debel Kobiet – Alicja Bartnicka / Żaneta Cygora

● Debel Mieszany – Alicja Bartnicka / Marek Pokwap

Sztab szkoleniowy polskiej drużyny tworzyli Jan Ochędalski, pełniący funkcję Team Managera oraz Zbigniew Kiryk, który dbał o regenerację zawodników jako fizjoterapeuta. Wsparcie tych doświadczonych specjalistów miało kluczowe znaczenie dla przygotowań i osiągnięć polskich zawodników podczas turnieju.

Sukcesy Polaków w kategoriach singlowych

Paulina Łężak zdobyła brązowy medal w Singlu Kobiet, udowadniając, że wciąż należy do światowej czołówki. Tegoroczne Mistrzostwa Świata były dla niej wyjątkowe – po kilku latach przerwy, spowodowanej kontuzjami i nieobecnością na poprzednich edycjach, wróciła na światową scenę w wielkim stylu. W tej edycji Mistrzostw Świata nie rozgrywano meczów o trzecie miejsce, a każdy zawodnik, który awansował do półfinału, automatycznie zdobywał brązowy medal. W półfinale Paulina zmierzyła się z Jutatip Kuntatong z Tajlandii, która okazała się lepsza. Mimo tego Paulina kończy turniej z brązowym krążkiem, dodając go do srebra wywalczonego w 2021 roku.

Adrian Duszak, jeden z najbardziej utytułowanych zawodników w historii Teqballa, również wywalczył brązowy medal w Singlu Mężczyzn. Tak jak w przypadku kategorii kobiecej, także tutaj półfinaliści automatycznie otrzymywali brązowe medale. Adrian stoczył niezwykle wyrównany, trzysetowy pojedynek z Nikolą Mitro z Serbii. Spotkanie pełne emocji zakończyło się minimalną przewagą Serba, który awansował do finału. Dla Adriana jest to szósty z rzędu medal na Mistrzostwach Świata w tej kategorii, co podkreśla jego stabilność i klasę sportową.

Historyczne srebro w Deblu Mężczyzn

Największą sensację tegorocznych Mistrzostw Świata przyniosła rywalizacja w kategorii Debla Mężczyzn, w której duet Adrian Duszak i Marek Pokwap sięgnął po srebrny medal. Polacy w półfinale pokonali utytułowanych reprezentantów Węgier (Csaba Banyik oraz Balazs Katz), którzy byli faworytami do złota.

W finale Polacy zmierzyli się z reprezentantami Tajlandii – Sorrasakiem Thaosiri i Jiratim Chanliangiem. Był to niesamowicie wyrównany mecz, w którym emocje sięgały zenitu. Ostatecznie tajski duet wygrał 2:1, ale Polacy pozostawili na boisku serce i walczyli o każdy punkt, pokazując ogromny charakter i wolę walki. Srebrny medal Adriana i Marka to historyczne osiągnięcie, ponieważ jest to pierwszy krążek dla Polski w kategorii Debla Mężczyzn na Mistrzostwach Świata. Dla Marka Pokwapa sukces ten ma dodatkowy wymiar, gdyż to jego pierwszy medal zdobyty na tej prestiżowej imprezie.

W innych kategoriach deblowych reprezentanci Polski również zaprezentowali się z bardzo dobrej strony. W Deblu Kobiet para Alicja Bartnicka i Żaneta Cygora zakończyły rywalizację w najlepszej ósemce, docierając do ćwierćfinału. Podobny sukces odnieśli Alicja Bartnicka i Marek Pokwap w kategorii Debla Mieszanego, również kończąc zmagania na etapie ćwierćfinałów. Te wyniki pokazują, że Reprezentacja Polski prezentuje wysoki poziom we wszystkich kategoriach rozgrywkowych.

Podsumowanie

Zakończone Mistrzostwa Świata Teqball 2024 to wyjątkowy rozdział w historii polskiego sportu. Trzy medale – srebro zdobyte przez duet Adrian Duszak i Marek Pokwap w Deblu Mężczyzn oraz dwa brązy w kategoriach singlowych: Pauliny Łężak w Singlu Kobiet i Adriana Duszaka w Singlu Mężczyzn – to dowód na to, że Polska należy do ścisłej światowej czołówki Teqballa. Wyniki naszych reprezentantów to efekt ciężkiej pracy, talentu i ogromnego zaangażowania, ale także dowód na dynamiczny rozwój tej dyscypliny w Polsce.

Tegoroczne sukcesy są nie tylko powodem do dumy, ale także doskonałą promocją Teqballa w naszym kraju. Osiągnięcia polskich zawodników z pewnością zainspirują kolejne pokolenia i przyczynią się do jeszcze większej popularyzacji tego wyjątkowego sportu.

Informacja prasowa