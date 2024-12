W 1/16 finału Pucharu Europy koszykarek InvestInTheWest Enea Gorzów zagra w środę u siebie z Besiktasem JK Stambuł. Turecki zespół wygrał rywalizację w swojej grupie z kompletem zwycięstw i to on jest zdecydowanym faworytem, zwłaszcza że ostanio jeszcze się wzmocnił. Relacja live i wynik na żywo meczu InvestInTheWest Enea Gorzów Wlkp. - Besiktas JK Stambuł na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 18:00.

- Besiktas zapewne myślami jest już w następnej rundzie play off. Dla nich głównym celem jest powtórzenie sukcesu z poprzedniego sezonu i dojście do finału. Spróbujemy to wykorzystać i zmusić rywala do maksymalnego wysiłku, by sprawić niespodziankę, ale będzie o nią bardzo trudno – powiedział PAP trener InvestInTheWest Enei Gorzów Dariusz Maciejewski.

Besiktas JK to uznana marka i jedna z najsilniejszych drużyn obecnej edycji Pucharu Europy. W fazie grupowej Turczynki okazały się najlepsze w grupie K pokonując włoski GEAS Basket, SL Benfica Lizbona i belgijski Basket Namur Capitale.

Liderkami Besiktasu są Serbka Tina Krajisnik i Amerykanka Dana Evans. W tureckiej ekstraklasie zajmuje piąte miejsce.

Gorzowianki do play off awansowały z drugiego miejsca w grupie A z bilansem trzech zwycięstw i trzech porażek. Dwukrotnie przegrały z francuskim LDLC Asvel Feminin Lyon i raz z Levhartice Chomutov z Czech. W naszej ekstraklasie zespół z Gorzowa zajmuje szóste miejsce.

Pierwszy mecz Enei z Besiktasem JK odbędzie się w środę o godz. 18. w Arenie Gorzów, a rewanż 19 grudnia w Stambule. Do drugiej rundy play off awansuje zwycięzca dwumeczu i w 1/8 finału zmierzy się z wygranym w parze: UFAB 49 Angers (Francja) - MB Zagłębie Sosnowiec.

W rozgrywkach PE gorzowska drużyna grała z Besiktasem w 2017 r. w fazie grupowej; na własnym parkiecie wygrała 71:65, a w rewanżu przegrała 60:66.

W Pucharze Europy 2023/24 Besiktas JK Stambuł w finałowym dwumeczu przegrał z London Lions – pierwszym brytyjskim zespołem, który sięgnął po to trofeum.

PAP