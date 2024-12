Marian Kmita: Niedźwiedzki to znakomity wybór

Niedźwiedzki w przeszłości był panczenistą, a obecnie sprawuje funkcję dyrektora sportowego Polskiego Związku Łyżwiarstwa Szybkiego. W czwartek podjęto decyzję, że 39-latek będzie szefem Polskiej Misji Olimpijskiej na zimowe igrzyska w 2026 roku, które odbędą się w Mediolanie oraz Cortinie d’Ampezzo. O takim wyborze zadecydował zarząd PKOl.

- Znakomity wybór. To był świetny sportowiec, a teraz wybitny działacz w Polskim Związku Łyżwiarstwa Szybkiego i w short tracku. Nie mogło się lepiej przydarzyć. Energiczny, konkretny, dobrze wie, co to są igrzyska, nie tylko zimowe. Bardzo liczymy na znakomitą współpracę i żeby przyniósł nam szczęście, bo to też jest kategoria "dobrej ręki". Zobaczymy, jak to wyjdzie - powiedział Marian Kmita.

Niedźwiedzki drużynowo wywalczył brąz podczas igrzysk w Soczi w 2014 roku. Cztery lata wcześniej był chorążym polskiej reprezentacji w Vancouver. Były panczenista pełnił już rolę szefa misji olimpijskiej w Pekinie w 2022 roku.

- Musi mieć takie przymioty, jak Tomasz Majewski, który świetnie się sprawdził w Paryżu w tym roku. Myślę, że to dobry wybór. Nie tylko znajomość języków, ale też jest to osobowość otwarta. Ma umiejętność komunikowania się z ludźmi, nawiązywania kontaktów, zjednywania sobie ludzi. To wszystko Konrad Niedźwiedzki posiada. Zobaczymy tylko czy ma szczęście - zakończył wiceprezes PKOl i Dyrektor ds. Sportu Telewizji Polsat.

Igrzyska odbędą się w dniach 6-22 lutego 2026 roku.

IM, Polsat Sport