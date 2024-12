Prokuratura zdecydowała ws. Mabppe. Wiadomo, co dalej z Francuzem

- Uważam, że materiał dowodowy nie jest wystarczający do kontynuowania śledztwa, które w związku z tym zostaje zamknięte – przekazała prowadząca sprawę prokurator Marina Chirakova, cytowana przez agencję AFP.

W październiku niektóre szwedzkie media podały, że nazwisko 25-letniego Mbappe jest powiązane ze śledztwem w sprawie gwałtu po wizycie w Sztokholmie w czasie wolnym od gry dla Realu Madryt i reprezentacji Francji.

- Byłem zaskoczony i nadal jestem zaskoczony. To są sprawy, które wkraczają w twoje życie w ten sposób, że nie możesz ich przewidzieć. To po prostu nieporozumienie. Nie dostałem niczego, żadnego wezwania, niczego - kilka dni temu powiedział Mbappe w wywiadzie wyemitowanym we francuskiej stacji Canal Plus.

KP, PAP