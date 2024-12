Czas na kolejne tenisowe emocje! W środę 18 grudnia rozpocznie się Next Gen ATP Finals, w którym wystąpi ośmiu najwyżej sklasyfikowanych zawodników do lat 20. Transmisje meczów na sportowych antenach Polsatu.

W Arabii Saudyjskiej, a konkretnie w Dżuddzie, wystąpią Arthur Fils, Jakub Mensik, Joao Fonseca, Learner Tien (Grupa A) oraz Luca van Assche, Juncheng Shang, Nishesh Basavareddy oraz Alex Michelsen (Grupa B).

Turniej, tak jak było w poprzednich latach, będzie przeprowadzony na innych zasadach niż te, które znamy z codziennych zawodów ATP. Zawodnicy do wygrania seta będą potrzebowali czterech gemów. Gra będzie toczona do trzech zwycięskich partii. Przy wyniku 3-3 dojdzie do tie-breaka. Nie będzie też systemu przewag, czyli przy stanie 40:40 gema wygra ten, kto zdobędzie pierwszy punkt.

Ciekawie będzie też przy serwisie. Gra będzie kontynuowana nawet wtedy, gdy piłka dotknie siatki, ale zmieści się w polu serwisowym.

Turniej Next Gen ATP Finals na kortach twardych rozgrywamy jest od 2017 roku. Zmagania w Arabii Saudyjskiej będą trwały od 18 grudnia do 22 grudnia.

Next Gen ATP Finals: Transmisja TV i stream online

Wtorek (18.12)

Juncheng Shang (4, Chiny) - Luca van Assche (6, Francja) - 12:00 (Polsat Sport 1, Polsat Box Go) i od 13:00 (Polsat Sport 2, Polsat Box Go)

Alex Michelsen (2, USA) - Nishesh Basavareddy (7, USA) - nie przed 13:00 (Polsat Sport 2, Polsat Box Go) i od 14:00 (Polsat Sport 1, Polsat Box Go)

Jakub Mensik (3, Czechy) - Learner Tien (5, USA) - nie przed 17:00 (Polsat Sport 3, Polsat Box Go)

Arthur Fils (1, Francja) - Joao Fonseca (8, Brazylia) - 18:30 (Polsat Sport 3, Polsat Box Go)

