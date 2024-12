Oto rywal Legii w Lidze Konferencji. Czego może się spodziewać zespół z Warszawy?

Djurgardens IF po pięciu kolejkach Ligi Konferencji zajmuje 11. miejsce w tabeli. Szwedzi wygrali z greckim Panathinaikosem Ateny 2:1, walijskim The New Saints 1:0 oraz islandzkim Vikingur Reykjavik 2:1. Z drugiej strony przegrali u siebie z Vitorią Guimaraes 1:2 oraz zremisowali z LASK Linz 2:2. Na ten moment mają na koncie 10 punktów, tracąc do Legii jedynie dwa oczka.

Szwedzka Allsvenskan zakończyła się przeszło miesiąc temu, a rywal "Wojskowych" ukończył te rozgrywki na czwartej pozycji. Na 30 rozegranych spotkań ligowych wygrali 16 razy, zremisowali pięciokrotnie oraz ulegli rywalom dziewięciokrotnie. Niestety, ale uzyskane miejsce w tabeli nie gwarantuje startu w europejskich pucharach w przyszłym sezonie. Podopieczni Robertha Bjorknesjo startują również w krajowym pucharze, lecz te jeszcze nie wystartowały.

Djurgardens IF jest 12-krotnym mistrzem Szwecji. Ostatni tytuł wywalczyli w 2019 roku. Dodatkowo mają na koncie pięć krajowych pucharów. Poprzedni sezon zakończyli na drugiej pozycji.

Kluczowym zawodnikiem tej drużyny jest Turek - Hummet Deniz, zdobywca 14 bramek i czterech asyst w lidze.

Gdzie obejrzeć mecz Djurgardens IF - Legia Warszawa? Transmisja TV i stream online

Mecz Djurgardens IF - Legia Warszawa odbędzie się w czwartek 19 grudnia. Przedmeczowe studio rozpocznie się o godzinie 19:00 w Polsacie Sport Premium 1. Transmisja spotkania w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Premium 1 i online na Polsat Box Go. Start spotkania o godzinie 21:00.

Szymon Stępień, Polsat Sport