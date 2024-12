Dwanaście meczów, dwanaście porażek. Fatalna seria mistrza Polski

Trefl Sopot był bardzo blisko odrobienia wszystkich strat i sprawienia niespodzianki w Europucharze. Ostatecznie jednak to Joventut Badalona cieszył się ze zwycięstwa 92:89.

Po trójce Nahiema Alleyne’a sopocianie prowadzili 6:8, ale później całkowitą kontrolę przejęli gospodarze. Świetnie radził sobie m. in. Yannick Kraag, a swoje dodawali doświadczeni Pau Ribas i Ante Tomić. Ostatecznie po trafieniu Durrela Dotsona po 10 minutach było aż 39:17. W drugiej kwarcie sytuację starał się poprawiać Jarosław Zyskowski, ale jego akcje na początku nie wystarczały. Później do ataku włączyli się Mikołaj Witliński, a także Aaron Best i Nick Johnson. Dzięki kolejnemu trafieniu tego ostatniego pierwsza połowa zakończyła się wynikiem 60:51.

W połowie kolejnej części meczu po trójce Jarosława Zyskowskiego mistrzowie ORLEN Basket Ligi przegrywali tylko ośmioma punktami. Późniejsze rzuty wolne Aarona Besta zmniejszyły straty do pięciu punktów. Dzięki akcji 2+1 Sama Dekkera po 30 minutach było jednak 77:71. W czwartej kwarcie kolejne trafienie Zyskowskiego oznaczało zaledwie trzy punkty różnicy. To nie był koniec! Trójki Jakuba Schenka i Nahiema Alleyne’a sprawiły, że na półtorej minuty przed zakończeniem spotkania sopocianie przegrywali zaledwie punktem! W samej końcówce zabrakło im jednak skuteczności, a rzuty wolne Kaisera Bray-Gatesa ustaliły wynik na 92:89.

Joventut Badalona - Trefl Sopot 92:89 (39:17, 21:34, 17:20, 15:18)

Joventut: Kraag 20, Dotson 14, Pustovyi 11, Robertson 10, Tomić 8, Bray-Gates 8, Ribas 7, Dekker 7, Oni 4, Busquets 3, Vives 0

Trefl: Zyskowski 25, Best 14, Alleyne 13, Johnson 13, Groselle 12, Schenk 6, Witliński 4, Van Vliet 2, Jankowski 0

