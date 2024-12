Hajto i Kołtoń bez ogródek o grupie Polaków. "Słabeusze"

Niedawno Polacy poznali rywali w eliminacjach piłkarskich mistrzostw świata 2026. Na temat oponentów Biało-Czerwonych na drodze do mundialu wypowiedzieli się Tomasz Hajto i Roman Kołtoń w programie Polsat Futbol Cast.

W piątek 13 grudnia odbyło się losowanie grup eliminacji mistrzostw świata 2026. Polacy trafili do grupy G, gdzie zmierzą się z: przegranym z meczu Hiszpania - Holandia w Lidze Narodów, Finlandią, Litwą i Maltą. Na temat tego losowania szczerze w środowym odcinku Polsat Futbol Cast wypowiedzieli się Tomasz Hajto i Roman Kołtoń.

- Liga Narodów nam nie poszła - spadliśmy do niższej Dywizji. Przez to byliśmy rozstawieni z drugiego koszyka. Powiem tak - mieliśmy dużo szczęścia. Grupę, oprócz drużyny, która dołączy z pierwszego koszyka, czyli Hiszpanii albo Holandii, powiem z ręką na sercu, mamy bardzo słabą - stwierdził Hajto.

- Zgadzam się. Muszę powiedzieć, że to, co wylosowaliśmy z koszyków trzeciego i czwartego, to są słabeusze - ocenił Kołtoń.

Prowadzący "Prawdy Futbolu" nie ma wątpliwości, że to podopieczni Michała Probierza są faworytami, by zająć drugie miejsce w grupie G.

- Polska jest bezwzględnym faworytem do wyjścia z drugiego miejsca w grupie. Pytanie tylko, na kogo trafimy z koszyka pierwszego. Pewnie Hiszpania awansuje dalej w Lidze Narodów - powiedział dziennikarz.

Hajto przeanalizował, która drużyna z pary Hiszpania - Holandia, byłaby wygodniejszym rywalem dla Biało-Czerwonych.

- Szczerze mówiąc, to wolałbym Holandię. Jeżeli zagramy skoncentrowani przez 90 minut, to Holandia jest zespołem, z którym można zremisować, a na swoim boisku wygrać - podsumował były reprezentant Polski.

Piłkarska reprezentacja Polski swój pierwszy mecz w eliminacjach mistrzostw świata rozegra 21 marca 2025 roku z Litwą. Cały terminarz meczów Biało-Czerwonych dostępny jest TUTAJ.

AA, Polsat Sport