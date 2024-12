Przyznano nagrodę dla najlepszego piłkarza. Jak głosowali Robert Lewandowski i Michał Probierz?

Za nami gala FIFA The Best, na której przyznano nagrodę dla najlepszego piłkarza poprzedniego sezonu. Jak w plebiscycie głosowali Robert Lewandowski i Michał Probierz?

Trofeum dla najlepszego piłkarza poprzedniego sezonu podczas wtorkowej gali zgarnął Vinicius Junior. Za jego plecami uplasowali się Rodrigo i Jude Bellingham.

W plebiscycie FIFA The Best o tym, do kogo powędruje nagroda, decydują głosy kapitanów oraz trenerów męskich i żeńskich reprezentacji, kibiców, a także przedstawicieli mediów. Przez to o wyniku tego głosowania mogli zadecydować między innymi Robert Lewandowski i Michał Probierz.

Kogo docenili Polacy? Najlepsza trójka piłkarzy w poprzednim sezonie według kapitana Biało-Czerwonych prezentowała się następująco: Rodri, Lamine Yamal, Dani Carvajal. Selekcjoner piłkarskiej reprezentacji Polski poprzedni sezon widział inaczej. Według Probierza nagroda powinna powędrować do Toniego Kroosa. Na niższych stopniach podium szkoleniowiec umieścił Rodriego i Lamine'a Yamala.

Nagroda FIFA dla najlepszego piłkarza roku na świecie przyznawana jest od 1991 roku. W 2020 i 2021 roku odbierał ją Robert Lewandowski. W latach 2010-15 plebiscyt połączył się ze Złotą Piłką magazynu "France Football", ale obecnie znów są to osobne plebiscyty.