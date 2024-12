Ważne ogłoszenie klubu z PlusLigi. Gwiazda zespołu pozostaje na dłużej

Ślepsk Malow Suwałki wciąż walczy o grę w play-offach PlusLigi. Do końca fazy zasadniczej pozostało do rozegrania 14 kolejek. Kluczową postacią w walce o ten awans jest Bartosz Filipiak, który zdecydował się przedłużyć kontrakt z zespołem z Podlasia.

Ślepsk Malow Suwałki zaczyna małymi krokami zabezpieczać i budować swoją kadrę na przyszły sezon, mimo że aktualny wciąż trwa. Drużyna prowadzona przez Dominika Kwapisiewicza jest na dobrej drodze, żeby zagrać w play-offach, ale żeby tego dokonać, musi najpierw zameldować się w najlepszej ósemce ligi. Ważny w układance trenera "Biało-Niebieskich" będzie z pewnością Bartosz Filipiak. 30-letni atakujący i kapitan zespołu ogłosił, że zostaje na dłużej.

Obecny sezon 2024/2025 to jeden z najlepszych w jego dotychczasowej karierze. 30-letni atakujący plasuje się w ścisłej czołówce najlepiej punktujących zawodników PlusLigi i już pięciokrotnie otrzymał statuetkę dla MVP.

- Bartek jest doskonałym przykładem dla młodzieży aspirującej do gry na najwyższym poziomie. To niewątpliwie tytan pracy i profesjonalista. Dostrzegamy, że to zawodnik, który rokrocznie staje się jeszcze lepszy, a my razem z nim. Jego wkład w rezultaty osiągane przez nasz klub jest nieoceniony – podkreśla w swoim komunikacie klubowym Wojciech Winnik, prezes zarządu Ślepska Malow Suwałki.

Okazuje się, że są również inne powody przedłużenia kontraktu z zawodnikiem.

- Cieszymy się, że Bartek zdecydował się kontynuować grę w biało-niebieskich barwach, pomimo zainteresowania jego umiejętnościami przez inne ośrodki. To przykład na to, że spokój w dążeniu do celów i świetne warunki infrastrukturalno-sportowe bywają czynnikiem kluczowym w wyborze klubu. Nie bez znaczenia jest także podkreślane przez zagranicznych zawodników przebywających w Suwałkach poczucie bezpieczeństwa, szeroka oferta Miasta Suwałki i tak potrzebna dziś bliskość natury, pozwalająca na zregenerowanie sił fizyczno-mentalnych po ciężkich treningach - dodaje prezes zarządu.

Wcześniej klub poinformował o przedłużeniu kontraktu z trenerem zespołu – Dominikiem Kwapisiewiczem.

Szymon Stępień, Polsat Sport