Ważne ogłoszenie! Wielki talent zostaje w PKO BP Ekstraklasie

Obrońca Michał Gurgul przedłużył kontrakt z Lechem Poznań do 30 czerwca 2028 roku - poinformował w czwartek klub. "Dla mnie jako wychowanka ten nowy kontrakt to ważny moment i duża rzecz. Bodziec do jeszcze większej pracy" - przyznał 18-letni piłkarz.

Gurgul to jeden z najbardziej utalentowanych defensorów w ekstraklasie. Zadebiutował w niej 12 marca 2023 w wieku 17 lat w wyjazdowym starciu z Piastem Gliwice (1:1). Od tego momentu zaliczył 30 występów w najwyższej klasie rozgrywkowej, z czego 17 w minionej rundzie, kiedy był podstawowym zawodnikiem drużyny trenera Nielsa Frederiksena.

Lechita jest również kapitanem kadry U-19, z którą wywalczył awans do kolejnej rundy eliminacji mistrzostw Europy. Jesienią otrzymał powołanie na zgrupowanie pierwszej reprezentacji.

"Rok 2024 był faktycznie dla mnie ważny, ale w sumie każdy taki jest i niesie ze sobą inne wartości. Ten był na pewno jednym z najlepszych do tej pory. Ale wciąż pamiętam, że to dopiero początek, nie ma przesadnej ekscytacji tym, co do tej pory osiągnąłem. Dla mnie jako wychowanka ten nowy kontrakt to ważny moment i duża rzecz. Bodziec do jeszcze większej pracy" - powiedział Gurgul, cytowany przez oficjalną stronę klubową.

BS, PAP