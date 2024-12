Siatkarze Barkomu znów postraszyli faworytów! Jurajscy Rycerze wybrnęli z kłopotów

Premierowa odsłona od początku toczyła się przy minimalnej przewadze siatkarzy Barkomu. Zawiercianie w końcówce wyrównali (20:20), a po raz pierwszy w tej partii uzyskali przewagę przy stanie 23:24, po ataku Aarona Russella. Drużyna ze Lwowa odpowiedziała punktowym blokiem, później miała piłkę setową po asie Marta Tammearu, ale rywalizację na przewagi wygrali Jurajscy Rycerze. Wynik na 26:28 ustalił skutecznym atakiem Karol Butryn.

Zwrotów akcji nie brakowało również w drugiej partii. Siatkarze Aluronu uzyskali wyraźną przewagę w początkowych fragmentach (4:8), ale tym razem to ekipa ze Lwowa odrobiła straty – po asie Lorenzo Pope było 12:12. Barkom wchodził w końcówkę seta prowadząc 20:18, kilka akcji później było już jednak 21:23. Wówczas jednak dwa błędy popełnili zawiercianie i to ekipa ze Lwowa miała piłkę setową (24:23). Goście doprowadzili jednak do rywalizacji na przewagi, w której znów byli górą. Robotę zrobiły dwie zagrywki Bartosza Kwolka, a kropkę nad "i" postawił Mateusz Bieniek (24:26).

Siatkarze Barkomu nie rezygnowali, od początku trzeciego seta nadawali ton wydarzeniom na boisku. Po asie Wasyla Tupczija prowadzili 7:4, później 11:6, wreszcie 15:9 i... utknęli w jednym ustawieniu. Seria przy zagrywkach Mateusza Bieńka pozwoliła zawiercianom zmniejszyć różnicę (15:13). Po ataku Kyle Ensinga przyjezdni odrobili straty (20:20), tym razem jednak to Barkom był lepszy w końcówce, a kluczowe akcje kończył Ilia Kowalow (25:23).

Podrażnieni zawiercianie z impetem rozpoczęli kolejną partię (0:4). Barkom szybko wyrównał (7:7), ale w dalszej części seta Jurajscy Rycerze byli skuteczniejsi i uzyskali kilkupunktową zaliczkę (13:16, 15:19). Utrzymali tę przewagę w końcówce, która tym razem nie przyniosła większych emocji. Kyle Ensing zakończył to spotkanie skutecznym atakiem (19:25).

Najwięcej punktów: Wasyl Tupczi (18), Ilia Kowalow (12), Lorenzo Pope (11) – Barkom; Bartosz Kwolek (18), Mateusz Bieniek (13), Aaron Russell (13), Karol Butryn (12), Kyle Ensing (10) – Aluron. Zawiercianie byli skuteczniejsi w ataku, lepiej punktowali blokiem (611), ale popełnili więcej błędów własnych. MVP: Mateusz Bieniek (9/12 = 75% skuteczności w ataku + 1 as + 3 bloki).

Aluron CMC Warta Zawiercie odniosła trzynaste zwycięstwo w sezonie ma 39 punktów i traci pięć oczek do liderującego w tabeli Jastrzębskiego Węgla. Barkom Każany Lwów zajmuje przedostatnie miejsce w PlusLidze, mając w dorobku 11 oczek.

Barkom-Każany Lwów – Aluron CMC Warta Zawiercie 1:3 (26:28, 24:26, 25:23, 19:25)

Barkom-Każany: Rune Fasteland, Deniss Petrovs, Mart Tammearu, Władysław Szczurow, Wasyl Tupczi, Ilia Kowalow – Jarosław Pampuszko (libero) oraz Tymur Cmokało, Lorenzo Pope, Santeri Valimaa. Trener: Ugis Krastins.

Aluron CMC Warta: Aaron Russell, Jurij Gladyr, Miguel Tavares Rodrigues, Bartosz Kwolek, Mateusz Bieniek, Karol Butryn – Luke Perry (libero) oraz Adrian Markiewicz, Jakub Nowosielski, Kyle Ensing. Trener: Michał Winiarski.

