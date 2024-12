Trener TSC Backa Topola skomentował wylosowanie Jagiellonii. Zwrócił uwagę na jednego gracza

Jagiellonia Białystok zagra z TSC Backa Topola w 1/16 finału Ligi Konferencji. Szkoleniowiec serbskiego klubu skomentował w rozmowie z rodzimymi mediami to losowanie, zwracając szczególną uwagę na jednego zawodnika "Jagi".

Mistrzowie Polski przed ostatnią kolejką fazy ligowej Ligi Konferencji plasowali się na miejscu, dającym bezpośredni awans do 1/8 finału rozgrywek. Bezbramkowy remis z Olimpiją Lublana sprawił jednak, że podopieczni trenera Adriana Siemieńca o najlepszą szenastkę będą musieli walczyć w dwumeczu z TSC Backa Topola.

Jovan Damjanović, trener serbskiej ekipy, w rozmowie z dziennikiem "Kurir" ocenił to losowanie, podkreślając, że... doskonale zna Jagiellonię Białystok, gdyż śledził jej wyniki już od eliminacji Ligi Mistrzów. Szkoleniowiec zwrócił szczególną uwagę na snajpera "Jagi", Afimico Pululu.

- Jeżeli chodzi o Jagiellonię, to znam ten zespół. Widzieliśmy ich mecze, gdy Bodo/Glimt wyrzucało tę drużynę z kwalifikacji do Champions League. Oglądałem również ich mecz z Legią, gdy przygotowywaliśmy się do starcia z warszawianami. Znam więc ich naprawdę nieźle. Wiem, że mają dobrego trenera, są świetnie zorganizowani i chcą grać piłką. Mają bardzo dobrego napastnika, Afimico Pululu, który strzelił w tych rozgrywkach już 5 goli. Mamy już doświadczenie, wyniesione z meczu z Legią, więc przygotujemy się krok po kroku i będziemy gotowi na lutowe mecze - skomentował Damjanović.

Mecze 1/16 finału Ligi Konferencji zaplanowano na 13 i 20 lutego.