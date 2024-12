Wolne? Nie dla wszystkich. Jedyny polski piłkarz, który grał w Wigilię

Angielska Premier League przyzwyczaiła nas do tego, że zawodnicy grają w drugi dzień świąt, czyli Boxing Day. Podobnie jest choćby w Szkocji. Wigilia jest jednak przeważnie dniem, w którym piłkarze mają czas na to, by spotkać się z najbliższymi.

Nie dla wszystkich 24 grudnia był jednak dniem wolnym. Jeden z polskich piłkarzy musiał tego dnia wyjść na boisko i rozegrać mecz ligowy. Tym zawodnikiem był Konrad Michalak, grający obecnie w Zamalek SC.

Młodzieżowy reprezentant Polski trafił do egipskiego giganta we wrześniu 2024 roku w ramach wypożyczenia z saudyjskiego Ohod Club. W egipskiej ekstraklasie rozegrał w tym sezonie 6 spotkań, w których zaliczył jedną asystę.

I właśnie Michalak był jedynym polskim piłkarzem, który 24 grudnia musiał wyjść na boisko. Jego Zamalek grał bowiem na wyjeździe z El Gaish w ramach 6. kolejki tamtejszej Premier League.

Były zawodnik między innymi Legii Warszawa, Wisły Płock, Lechii Gdańsk oraz tureckich Ankaragucu i Rizesporu wyszedł na boisko w podstawowym składzie swojej drużyny i grał do 60. minuty, kiedy to został zmieniony przez Mohameda Hamdiego. Spotkanie El Gaish - Zamalek zakończyło się remisem 2:2.

Po 6 kolejkach klub Polaka ma na koncie 11 punktów i przynajmniej do 25 grudnia będzie liderem egipskiej ekstraklasy.