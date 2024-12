Co z przyszłością Feio w Legii? Mioduski zabrał głos

Czy Goncalo Feio będzie trenerem Legii Warszawa po zakończeniu sezonu 2024/2025? To pytanie zapewne zadaje sobie wielu kibiców stołecznej drużyny. Zapytany o przyszłość Portugalczyka został prezes klubu Dariusz Mioduski.

Feio do klubu z Łazienkowskiej trafił w kwietniu 2024 roku. Od tamtej chwili drużyna rozegrała pod jego wodzą 39 spotkań. Wygrała 24 razy, 8-krotnie zremisowała i zanotowała 7 porażek.

Podopieczni Portugalczyka dobrze radzili sobie zwłaszcza w rozgrywkach Ligi Konferencji, gdzie długo zajmowali pozycję wicelidera. Dopiero słabsze wyniki w ostatnich spotkaniach spowodowały spadek na 7. miejsce, które dało awans do 1/8 finału tych rozgrywek. Nieco gorzej jest w PKO BP Ekstraklasie, gdzie warszawiacy zajmują 4. pozycję, tracąc 6 punktów do liderującego Lecha Poznań.

Jeżeli chodzi o przyszłość Feio w Legii, to zapewne dużo będzie zależało od postawy jego piłkarzy wiosną. 1/8 finału Ligi Konferencji to już dobry wynik, ale władzom klubu na pewno zależy na triumfie w lidze oraz Pucharze Polski.

Prezes Legii w rozmowie z Radiem Zet został zapytany o to, czy zaczęły się rozmowy w sprawie przedłużenia kontraktu z Portugalczykiem.

- Z tego, co wiem, to nie. Mamy ważny kontrakt. mamy cele do zrealizowania - odpowiedział Mioduski.

Umowa Feio z Legią wygasa z końcem sezonu, czyli 30 czerwca 2025 roku.

IM, Polsat Sport