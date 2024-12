Jak polscy sportowcy spędzają Boże Narodzenie? (ZDJĘCIA)

Święta to dobry moment, by choćby na chwilę odpuścić treningi i intensywne przygotowania do kolejnych startów. Sportowcy wybierają różne formy wypoczynku. Jedni decydują się na spędzenie świąt w rodzinnych stronach w gronie najbliższych, zaś inni wybierają ciepłe kraje i to tam ładują baterie.

Miniony rok był bardzo intensywny, szczególnie dla olimpijczyków. Latem odbyły się igrzyska w Paryżu, na których Biało-Czerwoni łącznie sięgnęli po 10 medali.

Jak zatem przedstawiciele różnych dyscyplin spędzają świąteczny czas? Poniżej galeria.