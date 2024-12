Ponad trzy godziny walki! Kosmiczny mecz w Australii. I zaskakujący wynik

Mało kto by się spodziewał, a jednak! Grająca na co dzień w turniejach niższej rangi Chinka pokonała wyżej notowaną rywalkę. Choć przed meczem większość stawiałaby raczej na półfinalistkę Roland Garrosa z 2023 roku, to wynik okazał się na koniec zgoła odmienny.

Początek spotkania toczył się zdecydowanie pod dyktando 28-latki z Sao Paulo, która już w pierwszym gemie przełamała rywalkę. Od tej chwili zawodniczka z Azji nie potrafiła wyjść na prowadzenie w secie otwarcia. Trzeba jednak podkreślić, że reprezentantka Chin tanio skóry sprzedać nie chciała i szukała jeszcze swoich okazji. Były szanse, lecz pierwszy set padł łupem leworęcznej Brazylijki.

Druga odsłona to już nowa historia. Tym razem to Chinka nie pozwoliła dojść do głosu Haddad Mai. To, co mogło zaskakiwać w grze azjatyckiej zawodniczki, to piłki kończące z bekhendu, z którymi tegoroczna zwyciężczyni turnieju z Seulu zupełnie sobie nie radziła. Drugi set wygrany na korzyść Gao 6:4.

W ostatniej partii obie panie zaserwowały kosmiczny tenis. W nim działo się absolutnie wszystko, a emocje sięgnęły zenitu. Zarówno Chinka i Brazylijka zaczęły mieć problemy zdrowotne, które wpłynęły w znaczący sposób na ich dalszą grę. Niemniej, więcej sił na korcie miała Gao.

X. Gao - B. Haddad Maia 5:7, 6:4, 7:5

Szymon Stępień, Polsat Sport