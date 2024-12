Choć już za moment startuje Australian Open 2025, to warto wrócić do wydarzeń, które miały miejsce w jeszcze trwającym roku 2024. W minionym sezonie tenisowym, Świątek triumfowała w aż pięciu imprezach rangi WTA. Gdzie zatem święciła sukcesy nasza najlepsza tenisistka? Doha, Indian Wells, Madryt, Rzym, a także Roland Garros - tam zwyciężała. Dodatkowo drugiej, kobiecej rakiecie globu udało się dojść z reprezentacją Polski do półfinału Billie Jean King Cup Finals w hiszpańskiej Maladze. Podopieczna Wima Fissetta ma jednak dodatkowe powody do dumy.

ZOBACZ TAKŻE: Zaskakujące wyznanie Igi Świątek. Tego najbardziej się bała

Raszyniankę wyróżniono w kategorii najlepszy mecz roku 2024. Według portalu We Are Tennis mecz drugiej rundy wielkoszlemowego Rolanda Garrosa okazał tym, który przyciągnął najbardziej uwagę kibiców tenisowych. Wtedy Świątek przyszło się zmierzyć z inną utytułowaną zawodniczką - Naomi Osaką. Podczas tego spotkania nasza tenisistka była o krok od odpadnięcia z rywalizacji, kiedy to przegrywała z Japonką 7:6(1), 1:6, 2:5 i 0:30. Jednak Polce udało się odwrócić losy starcia, broniąc piłki meczowej, a następnie wygrywając pięć gemów z rzędu.

Szymon Stępień, Polsat Sport