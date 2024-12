Legenda, która została uśmiercona za życia. Ten bramkarz nie ma sobie równych

Bogata kariera sportowa Ricardo Zamory



Ricardo Zamora przyszedł na świat 21 stycznia 1901 roku w Barcelonie. Bardzo szybko zaczął interesować się sportem, konkretnie piłką nożną. Trafił do drużyn młodzieżowych Universitari SC, występował tam na pozycji bramkarza. Sprawdzał się bardzo dobrze, dlatego szybko sięgnął po niego Espanyol Barcelona. W trakcie swojej kariery Zamora grał też dla:

· FC Barcelony,

· Realu Madryt,

· Nicei.

Był filarem reprezentacji Hiszpanii, dla której zagrał w 46 oficjalnych meczach. Na swoim koncie ma m.in. tytuły mistrza Hiszpanii oraz triumfy w Pucharze Króla. Z drużyną narodową został wicemistrzem olimpijskim w 1920 roku.

O klasie tego zawodnika najlepiej świadczy fakt, że nagroda, która w każdym sezonie przyznawana jest dla najlepszego bramkarza La Ligi, nosi imię Zamory. To ukłon w stronę wielkich umiejętności Ricardo oraz żywy pomnik jego historii.

Zamora został uśmiercony za życia



Z losami Ricardo Zamory wiąże się pewna nietypowa historia. Jak podaje portal Historia Sportu, w 1936 roku w prasie hiszpańskiej pojawiła się informacja o tym, że bramkarz został zastrzelony. Informacje te przedrukowano do innych krajów. W Polsce podał ją „Ilustrowany Kuryer Codzienny”. Na szczęście wybitny bramkarz żył i nic mu się nie stało.

W rzeczywistości faktycznie zaplanowano zamach, ale morderca, który miał odebrać życie Zamory, okazał się jego kibicem. Gdy go rozpoznał, wyrzucił narzędzie zbrodni i pocałował go. Potem Ricardo Zamora trafił do więzienia za głoszenie swoich poglądów. W 1936 roku, wraz z wybuchem wojny domowej, zakończył karierę międzynarodową.

Świetny trener piłkarski zmarł w Barcelonie



Po zakończeniu wojny domowej Ricardo Zamora powrócił do rodzinnej Hiszpanii i rozpoczął karierę trenerską. Miał doświadczenie i wiedzę, którymi mógł dzielić się z piłkarzami. Na ławce szkoleniowej osiągał wiele sukcesów. Prowadząc przez siedem lat w Atletico Madryt zdobył dwa tytuły mistrzowskie. Ponadto zasiadał na ławce takich drużyn klubowych jak:

· Celta Vigo,

· Malaga,

· Espanyol Barcelona.

W 1952 roku prowadził reprezentację Hiszpanii. Miał także epizod w Ameryce Południowej, gdzie pracował jako dyrektor zespołu La Salle Futbol Club of Caracas. Choć prasa uśmierciła go już w 1936 roku, w rzeczywistości przeżył jeszcze ponad cztery dekady. Zmarł w 1978 roku w swojej rodzinnej Barcelonie, gdzie cieszył się uznaniem kibiców lokalnych rywali - Barcelony i Espanyolu.

Bardziej związany był z Papużkami, które prowadził również w roli trenera. Do dziś Ricardo Zamora uznawany jest za jednego z najwybitniejszych bramkarzy w historii piłki nożnej. Prestiżowy magazyn World Soccer umieścił go w gronie najlepszych piłkarzy XX wieku. To prawdziwa legenda hiszpańskiej piłki.

Polsat Sport