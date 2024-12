To dlatego piłkarze ubierają się w ten sposób. Krótka historia stroju sportowego

Jak wyglądały pierwsze stroje piłkarskie?



Dziś sprzedaż koszulek piłkarskich generuje ogromne przychody. Największe kluby piłkarskie świata pozyskują w ten sposób dziesiątki milionów euro. To sprawia, że co sezon wychodzą nowe komplety – gratka dla kolekcjonerów i podkręcanie sprzedaży dla zespołów. Nie zawsze jednak strój piłkarski wyglądał właśnie tak, jak dziś znają go kibice.

Początki piłki nożnej sięgają przełomu XIX i XX wieku. Co ciekawe, ówcześni piłkarze ubierali się bardzo elegancko, każdy zawodnik miał też na sobie czapkę. Szybko okazało się jednak, że bieganie z czapką jest zwyczajnie trudne i realnie zmniejsza możliwości piłkarzy, przez co zrezygnowano z tego elementu stroju.

Pozostały za to bawełniane koszule z długim rękawem, które zapinano na guziki. Dodatkowo koszule miały ściągacz i kołnierzyk. Na nogi piłkarze wciągali długie spodnie z szerokimi nogawkami, przytrzymywał je pasek. Łatwo się domyślić, że gra w piłkę w takim stroju musiała być niewygodna.

Ewolucja stroju piłkarskiego w pierwszej połowie XX wieku



Duże zmiany w ubiorze piłkarzy w trakcie meczów nastąpiły w pierwszej połowie XX wieku. Dość szybko zrezygnowano z niewygodnych guzików na rzecz jednolitych koszulek bez zapięć. W latach 30. na trykotach umieszczono numery, co ułatwiało identyfikację piłkarzy. Zwiększyło to wygodę kibiców, trenerów i sędziów.

Zrezygnowano z kołnierzyków, a w ich miejsce pojawiły się charakterystyczne wcięcia. Zaczęto stosować krótsze spodenki, pasek zastąpiono gumką. Zwiększyło to wygodę zawodników, a także poprawiło ich wydajność. Trwało to przez około pół wieku. Potem piłka nożna uległa komercjalizacji i pojawiało się w niej więcej pieniędzy od sponsorów. Determinowało to kolejne zmiany.

Pojawienie się logotypów sponsorów



W latach 80. XX wieku na koszulkach piłkarskich pojawiły się logotypy sponsorów. Dzięki temu drużyny zyskały możliwość zdobywania dodatkowych funduszy na swoją działalność. Poza tym trykotach zaczęto umieszczać herby klubowe. Ich wygląd był zbliżony do współczesnego.

Jedną ze zmian jest to, że herby klubowe są odpowiednio mniejsze, a więcej powierzchni na koszulce zajmują reklamy. Te umieszcza się już nie tylko z przodu, ale również na rękawkach oraz z tyłu. Można na nich także zauważyć nazwiska piłkarzy.

Nowoczesność i minimalizm XXI wieku



Współczesne stroje piłkarskie mają nie tylko zapewniać wygodę piłkarzom, ale również wzbudzać emocje wśród kibiców. Projektuje się je zgodnie z nowoczesnymi trendami, a także z zachowaniem zasad minimalizmu. Są oszczędne w przekazie, choć sporą powierzchnię zajmują logotypy i hasła sponsorów.