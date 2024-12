Gala Mistrzów Sportu w sobotę 4 stycznia w Polsacie i Polsacie Sport 1

Trzon listy tworzą medaliści olimpijscy z Paryża, ale rzecz jasna znaleźli się na niej także inni sportowcy. O tym, do kogo powędruje prestiżowa statuetka Czempiona, jak zawsze zdecydują głosy kibiców.

ZOBACZ TAKŻE: Tomasz Hajto wytypował najlepszą piątkę w 90. Plebiscycie Przeglądu Sportowego i Telewizji Polsat

Studio poprzedzające tegoroczną Galę Mistrzów Sportu rozpocznie się w sobotni wieczór już o godzinie 19:00 w Polsacie Sport 1. W godzinnej audycji Paulina Czarnota-Bojarska i Przemyslaw Iwańczyk wraz z zaproszonymi gośćmi, przypomną wszystkie najważniejsze wydarzenia sportowe, którymi polscy kibice żyli w minionych dwunastu miesiącach. Drobiazgowej analizie poddane zostaną także szanse poszczególnych kandydatów nominowanych do miana Najlepszego Sportowca Polski 2024 roku. A będzie o czym rozmawiać, gdyż rok ten przyniósł fanom sportu nad Wisłą wiele powodów do radości.

Zacięta rywalizacja o tytuł Najlepszego Sportowca Polski 2024

Olimpijskie srebro naszych siatkarzy oraz powrót naszych siatkarek na igrzyska, to symbole 30-letniego rozwoju dyscypliny sportu, która stała się narodową pasją Polaków i hitem oglądalności kanałów Telewizji Polsat. Stąd aż trzy nominacje dla przedstawicieli siatkówki: Jakuba Kochanowskiego, Wilfredo Leona oraz Joanny Wołosz. Także pozostałe medale wywalczone w Paryżu przez Biało-Czerwonych zawodników i zawodniczki, dały rodzimym kibicom niezapomniane emocje. Złoto Aleksandry Mirosław, która przy okazji pobiła dwa własne rekordy świata, to w połączeniu z brązem Aleksandry Kałuckiej widowiskowy pokaz siły polskiej wspinaczki sportowej. Srebrne medale Klaudii Zwolińskiej, Julii Szeremety i Darii Pikulik pokazały natomiast potencjał polskiego sportu w tak wymagających dyscyplinach, jak kajakarstwo, boks czy kolarstwo. Z kolei brązowe medale olimpijskie naszych szpadzistek i wioślarzy oraz tenisistki Igi Świątek i biegaczki Natalii Bukowieckiej (z domu Kaczmarek), to dowody ogromnej motywacji, a także nagrody za tytaniczny wysiłek. W podobnych kategoriach należy rozpatrywać piąty tytuł indywidualnego żużlowego mistrza świata dla Bartosza Zmarzlika, spektakularne postępy Jeremy’ego Sochana w koszykarskiej lidze NBA czy strzeleckie popisy Ewy Pajor, która w piłkarskiej Barcelonie znaczy tyle samo, co Robert Lewandowski.

Gala Mistrzów Sportu w Polsacie i Polsacie Sport od godziny 20:00

Transmisja Gali Mistrzów Sportu rozpocznie się o godzinie 20:00 w Polsacie Sport 1 oraz w głównym Polsacie. Uroczystość poprowadzą Aleksandra Szutenberg i Jerzy Mielewski oraz Aldona Marciniak i Łukasz Kadziewicz. Odliczanie do wyłonienia zdobywcy statuetki Czempiona dla Najlepszego Sportowca Polski 2024 roku, stopniować będą wyróżnienia przyznawane w kategoriach dodatkowych, takich jak Trener Roku, Drużyna Roku czy Superczempion – stanowiący nagrodę za wybitne osiągnięcia, całokształt kariery czy wyjątkową postawę. Sportowy wieczór swoimi występami muzycznymi uświetnią także popularni artyści: Anna Karwan, Igor Herbut i Oskar Cyms. Po zakończeniu części oficjalnej, a więc o godzinie 23:00, do widzów powrócą Paulina Czarnota-Bojarska oraz Przemyslaw Iwańczyk, którzy w studiu Polsatu Sport 1 wspólnie z laureatami nagród oraz najważniejszymi osobistościami polskiego sportu, na gorąco podsumują głosowanie kibiców. Komentarze i opinie stanowiące paliwo do studyjnej dyskusji, w kuluarach zbierać będą reporterzy Polsatu Sport: Marcin Lepa, Bożena Pieczko i Agnieszka Łapacz.

Nominowani w 90. Plebiscycie na Najlepszego Sportowca Polski 2024 roku

1. Fabian Barański, Mateusz Biskup, Dominik Czaja, Mirosław Ziętarski (wioślarstwo)

2. Natalia Bukowiecka (lekkoatletyka)

3. Aleksandra Jarecka, Alicja Klasik, Renata Knapik-Miazga, Martyna Swatowska-Wenglarczyk (szermierka)

4. Aleksandra Kałucka (wspinaczka sportowa)

5. Jakub Kochanowski (siatkówka)

6. Łukasz Kuczyński, Michał Niewiński, Felix Pigeon, Diane Sellier (short track)

7. Wilfredo Leon (siatkówka)

8. Robert Lewandowski (piłka nożna)

9. Ksawery Masiuk (pływanie)

10. Aleksandra Mirosław (wspinaczka sportowa)

11. Katarzyna Niewiadoma (kolarstwo)

12. Wojciech Nowicki (lekkoatletyka)

13. Ewa Pajor (piłka nożna)

14. Daria Pikulik (kolarstwo)

15. Jeremy Sochan (koszykówka)

16. Ewa Swoboda (lekkoatletyka)

17. Julia Szeremeta (boks)

18. Angelika Szymańska (judo)

19. Iga Świątek (tenis)

20. Katarzyna Wasick (pływanie)

21. Joanna Wołosz (siatkówka)

22. Jan Zieliński (tenis)

23. Bartosz Zmarzlik (żużel)

24. Klaudia Zwolińska (kajakarstwo górskie)

25. Damian Żurek (łyżwiarstwo szybkie)