Przed nami półfinały Pucharu Zatoki Perskiej. Po zmaganiach w fazie grupowej do najlepszej "czwórki" turnieju dostały się reprezentacje: Omanu, Arabii Saudyjskiej, Bahrajnu i Kuwejtu. Transmisja półfinałów Arabian Gulf Cup w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport 2 i na Polsat Box Go.

Puchar Zatoki Perskiej to rozgrywany nieregularnie międzynarodowy turniej piłkarski, w którym udział biorą reprezentacje państw leżących nad Zatoką Perską (choć od 2004 roku gra w nim także reprezentacja Jemenu, który leży w południowo-zachodniej Azji na Półwyspie Arabskim).

Turniej organizowany jest od 1970 roku - zazwyczaj co dwa lata, choć np. w 2000 roku Pucharu Zatoki Perskiej w ogóle nie rozgrywano, a w 2004 roku odbyły się dwa turnieje (pierwszy na przełomie 2003 i 2004 roku).

Rekordzistami, jeżeli chodzi o liczbę triumfów w Pucharze, są piłkarze gospodarza tegorocznych zmagań, Kuwejtu, którzy sięgali po złoto dziesięciokrotnie (po raz ostatni w 2010 roku).

Mistrzowskiego tytułu broniła drużyna Iraku, która w 2023 roku pokonała w wielkim finale po dogrywce reprezentację Omanu 3:2.

W fazie grupowej byliśmy świadkami kilku niespodzianek. W grupie A po wyrównanej walce do ostatniego spotkania awans wywalczyły zespoły Omanu i Kuwejtu. Dopiero czwarte miejsce zajęła reprezentacja Kataru, która przed rozpoczęciem rozgrywek była jednym z faworytów do wygrania trofeum. W grupie B również było ciekawie. Z turniejem po zaledwie trzech rozegranych meczach pożegnali się obrońcy tytułu - Irak. Do fazy play-off awansowały Arabia Saudyjska oraz Bahrajn.

Oman - Arabia Saudyjska: Losowanie fazy play-off. Transmisja TV i stream online

Transmisja meczu półfinałowego Pucharu Zatoki Perskiej: Oman - Arabia Saudyjska we wtorek 31 grudnia od 15:25 w Polsacie Sport 1 oraz Polsat Box Go.

Bahrajn - Kuwejt: Losowanie fazy play-off. Transmisja TV i stream online

Transmisja meczu półfinałowego Pucharu Zatoki Perskiej: Bahrajn - Kuwejt we wtorek 31 grudnia od 18:40 w Polsacie Sport 2 oraz Polsat Box Go.

