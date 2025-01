Wyjątkowo krótkie bezrobocie. Były trener polskich siatkarek ma nowy klub

O tym, że Guillermo Naranjo Hernandez rozstał się z tureckim klubem, tamtejsze media poinformowały tuż przed południem 31 grudnia 2024 roku. Hiszpan nie musiał jednak martwić się długim bezrobociem. Niespełna dobę po odejściu z Galatasaray związał się z CSM Volei Alba-Blaj.

Rumuński klub szukał następcy Marco Musso, z którym rozstano się w poniedziałek 30 grudnia. Włoch, który pracował w CMS Volei Alba-Blaj od lipca 2024 roku, został zwolniony po tym, jak drużyna przegrała dwa z trzech ostatnich meczów w rumuńskiej Dywizji A1.

W Nowy Rok działacze siedmiokrotnego mistrza kraju poinformowali, że następcą Musso będzie właśnie Guillermo Naranjo Hernandez.

"47-letni trener reprezentacji Rumunii został nowym szkoleniowcem CSM Volei Alba-Blaj. Guillermo Naranjo Hernandez przybył dziś do kraju, a już jutro (2 stycznia) poprowadzi pierwszy trening naszej drużyny. Jesteśmy przekonani, że Naranjo Hernandez to najlepszy wybór dla klubu i zapewniamy, że będzie miał nasze pełne wsparcie, by mógł osiągnąć postawione drużynie cele na bieżący sezon" - czytamy w komunikacie klubu w mediach społecznościowych.

Hiszpan w swojej trenerskiej karierze prowadził między innymi: Allianz MTV Stuttgart, CSM Targoviste, KS Piła, SC Poczdam i Galatasaray Daikin. Ma również doświadczenie międzynarodowe z reprezentacji Grecji i Rumunii.

Alba-Blaj po 14 rozegranych spotkaniach ma na koncie 33 punkty i zajmuje 3. miejsce w rumuńskiej Dywizji A1. Prowadzi Dinamo Bukareszt, które ma 36 "oczek".