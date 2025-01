Iga Świątek powiedziała wprost! "Przetrwałam trudne momenty".

Iga Świątek wygrała z Katie Boulter w drugim meczu ćwierćfinałowym reprezentacji Polski z Wielką Brytanią i przypieczętowała tym samym awans do półfinału United Cup. Po zakończeniu tego spotkania Polka udzieliła wywiadu, w którym przyznała, że nie było to łatwe spotkanie.

ZOBACZ TAKŻE: To nie wyglądało dobrze. Iga Świątek zeszła z kortu

- To był bardzo fizyczny mecz. Nie zagram w mikście, całe szczęście, że wygrałam ten mecz i wygraliśmy całe spotkanie. Nie będzie to potrzebne. To był bardzo trudny i fizyczny mecz, ale cieszę się, że przetrwałam trudne momenty i byłam w stanie wygrać. Zrobiłam trochę błędów taktycznych, za dużo chciałam grać w forehandu płasko, a to woda na młyn dla stylu prezentowanego przez Katie Boulter - powiedziała Świątek.

Spotkanie było bardzo wymagające fizycznie dla Polki, która na chwilę musiała przerwać spotkanie. Przed rozpoczęciem trzeciego gema raszynianka na chwilę zeszła z kortu i zażyła tabletkę. Nieco później poprosiła o przerwę medyczną i wraz z fizjoterapeutką opuściła kort. Po upływie wyznaczonego czasu wróciła do rywalizacji, ale jej udo było owinięte bandażem.

- Najchętniej położyłabym się i ucięła drzemkę - dodała polska tenisistka podkreślając zmęczenie po meczu.

Cała pomeczowa rozmowa z Igą Świątek w materiale wideo.

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

PI, Polsat Sport