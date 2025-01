To nie wyglądało dobrze. Iga Świątek zeszła z kortu

Do niepokojącej sytuacji doszło podczas meczu Iga Świątek - Katie Boulter, rozgrywanego w ramach United Cup. W trzecim secie Polka musiała poprosić o przerwę medyczną, a następnie, przy obecności fizjoterapeutki, zeszła do szatni.

W czwartek 2 stycznia Polska rywalizowała z Wielką Brytanią w ćwierćfinale United Cup. W drugim pojedynku tego starcia naprzeciwko siebie stanęły Iga Świątek i Katie Boulter.

Pochodząca z Raszyna zawodniczka przegrała pierwszego seta w tie-breaku. W drugiej partii Polka prezentowała się znacznie lepiej, dzięki czemu przechyliła szalę zwycięstwa na swoją stronę, przegrywając w tym czasie zaledwie jednego gema. Natomiast do niepokojącej sytuacji doszło przy wyniku 2:1 dla Brytyjki w trzecim secie.

Wiceliderka rankingu poprosiła o przerwę medyczną. Na korcie natychmiastowo pojawiła się fizjoterapeutka. Po krótkiej rozmowie obie panie udały się do szatni, gdzie Świątek przebywała przez dłuższą chwilę.

Na szczęście dla polskich kibiców Świątek wróciła do gry. Miała jednak bandaż na udzie. Mimo to raszynianka od razu po powrocie przełamała przeciwniczkę. Ostatecznie Polka wygrała mecz, tym samym zapewniając Biało-Czerwonym awans do półfinału United Cup.