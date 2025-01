Pełna dominacja reprezentacji Polski w United Cup. Trzy zwycięstwa i awans do półfinału

Chwalińska i Zieliński mogli przystąpić do rywalizacji z dużym spokojem. Biało-Czerwoni zapewnili sobie awans do półfinału United Cup już wcześniej, po zwycięstwach singlowych Huberta Hurkacza i Igi Świątek.

W pierwszym secie polski zespół zdominował rywali z Wielkiej Brytanii. Chwalińska i Zieliński grali niemalże bezbłędnie, szybko wychodząc na prowadzenie 3:0. Ani na moment nie stracili koncentracji i wygrali 6:2.

Drugi set był zdecydowanie równiejszy. Jednak co się odwlecze, to nie uciecze - Polacy znów zdobyli przewagę, tyle że nieco później. Różnica dwóch przełamań została odrobiona przesz Brytyjczyków, więc o zwycięstwie zdecydował tie-break. W nim chłodniejsze głowy zachowali Biało-Czerwoni i to oni wygrali miksta. Reprezentacja Polski we wszystkich trzech spotkaniach okazała się lepsza od Wielkiej Brytanii.

O finał reprezentanci Polski zawalczą z Kazachstanem. Głównymi postaciami tamtejszej kadry są Jelena Rybakina i Aleksandr Szewczenko.

W Sydney i Perth do rywalizacji przystąpiło 18 drużyn, podzielonych na sześć grup po trzy zespoły. Zwycięzcy grup awansowali do ćwierćfinałów, podobnie jak po jednej najlepszej drużynie z drugich miejsc w obu miastach.

United Cup jest sprawdzianem przed wielkoszlemowym Australian Open, który rozpocznie się 12 stycznia. W tym roku odbywa się już trzecia edycja tej imprezy. Przed rokiem Polacy dotarli do finału, w którym przegrali z Niemcami. Przed dwoma laty polski zespół odpadł w półfinale, po porażce z USA.

Maja Chwalińska/Jan Zieliński - Olivia Nicholls/Charles Broom 2:0 (6:2, 7:6(3))