Po wyrównanym początku spotkania, dość szybko do głosu doszli rywale. Po serii 10:0 i niezłej grze Nikoli Tanaskevicia budowali przewagę. Starali się na to reagować Aaron Best i Geoffrey Groselle, ale to było zdecydowanie za mało.

Po trójce Rasheeda Sulaimona po 10 minutach było 16:26. W drugiej kwarcie kolejna akcja Sulaimona oznaczał nawet 13 punktów różnicy. Groselle oraz Schenk sprawiali jednak, że sopocianie nawiązywali rywalizację. Aktywny był Fletcher Magee, ale po trafieniu Dariousa Motena pierwsza połowa zakończyła się wynikiem 35:45.

W trzeciej kwarcie ponownie inicjatywa była po stronie zespołu z Podgoricy. Aktywni byli Kenan Kamenjas oraz Yogi Ferrell, a ekipa trenera Żana Tabaka nie była w stanie nawiązać rywalizacji. Ostatecznie po trafieniu Alena Omicia po 30 minutach było 67:49. Fletcher Magee powiększył przewagę przyjezdnych do 23 punktów na początku kolejnej części spotkania. Odpowiadali na to Jakub Schenk i Jarosław Zyskowski, ale różnica ciągle była bardzo duża. Ostatecznie Buducnost zwyciężyła 81:69.

Trefl Sopot - Buducnost VOLI Podgorica 69:81 (16:26, 19:19, 14:22, 20:14)

Trefl Sopot: Best 17, Groselle 16, Schenk 10, Witliński 9, Zyskowski 9, Johnson 6, Moten 2, Alleyne 0

Buducnost VOLI Podgorica: Sulaimon 15, Ferrell 14, Magee 13, Kamenjas 11, Tanasković 8, Morgan 7, Omić 6, Slavković 5, Dreznjak 2, Jovanović 0, Azubuike 0

PAP, plk.pl