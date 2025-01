Była liderka rankingu zagra w półfinale! Pierwsza taka sytuacja od dawna

Była liderka światowego rankingu tenisistek Naomi Osaka awansowała do półfinału turnieju WTA po raz pierwszy od 2022 roku. W piątek w Auckland rozstawiona z numerem siódmym Japonka pokonała Amerykankę Hailey Baptiste 6:7 (2-7), 6:1, 6:2.

27-letnia Osaka ostatnio była w półfinale imprezy tej lub wyższej rangi w kwietniu 2022 roku w Miami. Później miała kilkanaście miesięcy przerwy od sportu, a w 2023 roku urodziła córkę Shai. Karierę wznowiła w styczniu 2024.

"Moimi głównymi celami na dzisiaj były wiara w siebie i pewność siebie. Przez ostatni rok włożyłam w to mnóstwo wysiłku, choć wyniki tego nie odzwierciedlały. Robię wszystko najlepiej, jak potrafię, i zobaczymy, do czego mnie to doprowadzi" - powiedziała Japonka.

Jej kolejną rywalką będzie znów Amerykanka: albo Katie Volynets (nr 8.), albo Alycia Parks.

Zawody w Auckland są "rozgrzewką" przed wielkoszlemowym Australian Open w Melbourne, gdzie Osaka triumfowała dwa razy. Poza tym również dwukrotnie wygrała US Open.

Miejsce w półfinale w Auckland wywalczyła już także inna tenisistka z USA Robin Montgomery. Jej rywalką będzie albo jej najwyżej rozstawiona rodaczka Madison Keys, albo Dunka Clara Tauson (nr 5.).

W Nowej Zelandii Polki nie startowały.

Wynik ćwierćfinału:

Naomi Osaka - Hailey Baptiste 6:7 (2-7), 6:1, 6:2.

AA, PAP