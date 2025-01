Szokujące informacje! Trener rywalki Igi Świątek zawieszony przez WTA?

Zaskakującą informację podali dziennikarze The Athletic na łamach "NY Times". Według przekazanych wieści Stefano Vukov, który niedawno wrócił do teamu Eleny Rybakiny, został zawieszony przez WTA.

Historia współpracy Rybakiny i Vokova jest dość zawiła. Zawodniczka z Kazachstanu w sierpniu 2024 roku poinformowała o zakończeniu pięcioletniej współpracy ze szkoleniowcem. Po tym rozstaniu znana tenisistka zatrudniła byłego trenera Novaka Djokovicia - Gorana Ivanisevicia.

Mimo to Rybakina na początku stycznia postanowiła ponownie zatrudnić Vukova, co było sporym zaskoczeniem dla tenisowych kibiców i ekspertów. Zapowiadano, że Chorwat, który ponownie dołączył do teamu Kazaszki, będzie wspierał ją między innymi podczas zbliżającego się Australian Open.

W tym momencie nie wydaje się to już takie pewne. W nocy z czwartku na piątek dziennikarze The Athletic ujawnili na łamach NY Times informację o zawieszeniu szkoleniowca przez WTA. Taką wieść miał potwierdzić rzecznik prasowy organizacji. Vukov miał otrzymać tymczasowe zawieszenie. W tej sprawie ma zostać przeprowadzone dochodzenie - chodzi o możliwe naruszenia kodeksu postępowania WTA.

Przez to chorwacki trener prawdopodobnie nie otrzyma akredytacji na trwający obecnie United Cup. Możliwe również, że nie pojawi się na Australian Open.

Warto przypomnieć, że Rybakina obecnie bierze udział w United Cup, gdzie reprezentowany przez nią Kazachstan awansował do półfinału, w którym zmierzy się z Polską.