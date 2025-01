Iga Świątek, Hubert Hurkacz i cała Reprezentacja Polski o krok od finału United Cup

Jeśli Polacy awansują do niedzielnego finału, to mecz ten pokaże także Polsat główny, dzięki czemu Biało-Czerwonym kibicować będzie cała Polska.

Zgodnie z oczekiwaniami fanów oraz przedturniejowymi deklaracjami samych zawodników i zawodniczek, Polacy weszli do fazy pucharowej dzięki grupowym zwycięstwom nad Norwegią oraz Czechami. W ćwierćfinale Biało-Czerwoni wyeliminowali Wielką Brytanię i w nocy z piątku na sobotę o godzinie 0:30 Polsat Sport 1 pokaże ich półfinałowe starcie z Kazachstanem, które skomentuje Dawid Olejniczak. To już trzeci rok z rzędu, gdy tenisowa Reprezentacja Polski osiąga półfinał United Cup. Dwa lata temu Biało-Czerwoni na tym etapie pożegnali się z turniejem, a rok temu poszli krok dalej i dopiero w finale doznali pierwszej i jedynej porażki. W tym roku zarówno reprezentanci, jak i kibice liczą na kolejny progres, a więc zwycięstwo w całym turnieju.

Święto tenisa w Telewizji Polsat

Kazachstan to ćwierćfinałowy pogromca Niemców, a więc drużyny która rok temu pokonała Polaków w finale. Jeśli Biało-Czerwoni wygrają dziś w nocy, to symbolicznie zrewanżują się także naszym zachodnim sąsiadom. W drugim półfinale, transmitowanym w sobotę o godzinie 7:30 w Polsacie Sport 1, Stany Zjednoczone zmierzą się z Czechami. Triumfatorzy obydwu meczów półfinałowych spotkają się w wielkim finale United Cup i zdecydują o losach pierwszego tenisowego trofeum 2025 roku. To będzie prawdziwe święto tenisa, które skomentują Tomasz Tomaszewski i Dawid Olejniczak. Spotkanie finałowe zaplanowane jest na niedzielę 5 stycznia na godzinę 7:30. Pokaże je Polsat Sport 1, a jeśli zakwalifikują się do niego Polacy, to transmisja dostępna będzie dla wszystkich także na głównej antenie Polsatu.

United Cup hitem oglądalności kanałów Polsat Sport

United Cup to hit oglądalności kanałów sportowych Polsatu w pierwszych dniach 2025 roku. Szczególną popularnością cieszą się występy Polaków, którym przed telewizorami kibicują setki tysięcy widzów i to mimo dziesięciogodzinnej różnicy czasu między Polską i Australią, gdzie odbywa się turniej. Widownia rośnie z dnia na dzień, co pokazał ćwierćfinałowy pojedynek Biało-Czerwonych z Brytyjczykami. Średnio w każdej minucie oglądało go ponad 350 tysięcy fanów, a ponad 700 tysięcy wyniósł całkowity zasięg tego starcia. Półfinałowy mecz pomiędzy reprezentacjami Polski i Kazachstanu zapowiada się na jeszcze większy hit, a to za sprawą pojedynków wiceliderki światowego rankingu tenisistek - Igi Świątek - z szóstą w tym zestawieniu Jeleną Rybakiną oraz starcia szesnastego w rankingu tenisistów Huberta Hurkacza z siedemdziesiątym ósmym Alexandrem Shevchenko.

Kanały sportowe Polsatu oglądać można także w streamingu internetowym na platformie Polsat Box Go. Szczegółowy plan transmisji dostępny jest w portalu Polsatsport.pl. Z ofertą publicznego odtwarzania dla obiektów HoReCa można zapoznać się pod adresem www.publiczneodtwarzanie.pl.

Informacja prasowa