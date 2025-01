Mogą atakować nawet z 404 centymetrów. To oni mają największy zasięg siatkarski

Nie od dziś wiadomo, że wzrost odgrywa bardzo ważną rolę w siatkówce. Kolejnym ważnym elementem jest jednak wysokość wyskoku. To ona decyduje o tym, na jakim zasięgu zawodnik może atakować piłkę. Jacy siatkarze w ostatnich latach najbardziej imponowali swoim zasięgiem w ataku?

Maikel Cardona to rekordzista



Im wyższy zasięg w ataku, tym łatwiej finalizować akcje w siatkówce. Co do tego nikt nie ma wątpliwości. W ciągu ostatnich lat na parkietach kibice oglądali zawodników, którzy łapali piłkę nawet na wysokości drugiego piętra. Wygląda to bardzo efektownie i robi nie lada wrażenie.

Zgodnie z oficjalnymi danymi, prawdziwym rekordzistą jest tu Kubańczyk Maikel Cardona. Zawodnik ten mierzy 202 centymetry i w swoim najlepszym okresie skakał bardzo wysoko. W ataku zmierzono mu aż 404 centymetry. Nic dziwnego, że tak trudno było go zatrzymać. Zawodnik grał na pozycji środkowego, w tym przede wszystkim we włoskiej Serie A.

Wilfredo Leon z najwyższym zasięgiem we współczesnej siatkówce



Reprezentant Polski Wilfredo Leon to siatkarz z najwyższym zasięgiem w ataku w siatkówce na wysokim poziomie. Zawodnik Bogdanki LUK Lublin jest w stanie zbierać piłki z wysokości 385 centymetrów. To - w połączeniu z ogromnymi umiejętnościami - sprawia, że od lat zaliczany jest do grona najlepszych siatkarzy na świecie.

W 2024 roku był podporą reprezentacji Polski na igrzyskach olimpijskich w Paryżu. Jego zasięg jest dokładnie o 10 centymetrów lepszy niż w przypadku kapitana, Bartosza Kurka.

Leonel Marshall



Podium uzupełnia kolejny Kubańczyk, czyli Leonel Marshall. W najlepszym okresie atakował piłki z wysokości 380 centymetrów. Grał na pozycji przyjmującego i mierzył 196 centymetrów. Choć nie był najwyższym siatkarzem, to jednak imponował wyskokiem. Z sukcesami grał we Włoszech i Turcji, a karierę zakończył w 2019 roku.

Maciej Muzaj i jego rekord



Tuż za podium znajduje się Maciej Muzaj. Ten atakujący należy do najwyższej skaczących Polaków. W jednym z meczów siatkarskiej PlusLigi sięgnął piłkę w ataku na wysokości 379 centymetrów. Pod tym względem niewiele ustępuje najlepszym siatkarzom w historii.

Doświadczony zawodnik kontynuuje karierę występując w japońskim Tokio Great Bears. Na koncie ma też występy w reprezentacji Polski.

Matej Kazijski, czyli bułgarski dynamit



Przez lata Matej Kazijski należał do najlepszych siatkarzy świata. Bułgar grał na pozycji przyjmującego i odnosił wiele sukcesów w siatkówce reprezentacyjnej i klubowej. W kulminacyjnym punkcie kariety zgarniał piłki ze sporych wysokości.

Jego najlepszy wynik to 378 centymetrów. Pomimo upływu lat ten 40-letni zawodnik wciąż jest aktywny i na co dzień reprezentuje barwy Power Volley Milano z włoskiej Serie A. Na koncie ma aż trzy triumfy w Lidze Mistrzów.

