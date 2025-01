Polacy poznali finałowych rywali w United Cup. Szykują się hitowe mecze!

Reprezentacja Polski, która po pokonaniu 3:0 Kazachstanu awansowała do finału United Cup, poznała rywala. O trofeum Biało-Czerwoni zagrają z Amerykanami, którzy wyeliminowali z dalszej gry Czechów. Wielki finał rozpocznie się w niedzielę o 7:30. Transmisja w Polsacie, Polsacie Sport 1 i na Polsat Box Go.

United Cup to turniej, w którym występują reprezentacje. Rywalizacja toczy się do dwóch wygranych, a udział w niej biorą najpierw singlistki oraz singliści, a następnie pary w mikście. Początek zmagań to faza grupowa, z której najlepsze drużyny awansowały do ćwierćfinałów.

Polska rozpoczęła od triumfu nad Norwegią, a następnie Czechami, co pozwoliło jej zająć pierwsze miejsce w grupie. W ćwierćfinale Iga Świątek i spółka zmierzyli się z Wielką Brytanią, natomiast półfinałowym rywalem był Kazachstan. Nasi reprezentanci nie znaleźli pogromcy w tym turnieju i drugi raz z rzędu zagrają o zwycięstwo w całych rozgrywkach.

Polacy poznali finałowych rywali w United Cup

Awans do finału Polacy przypieczętowali we wczesny sobotni poranek naszego czasu. Kilka godzin później jasnym stało się, z kim Biało-Czerwoni zagrają o puchar. Będą to Amerykanie, którzy w półfinale rozprawili się z Czechami.

Jako pierwsze na kort wyszły singlistki. Coco Gauff mierzyła się z Karoliną Muchovą. Trzecia rakieta świata wygrała pierwszego seta 6:1, prezentując przy tym kapitalną formę. W drugiej odsłonie Czeszka postawiła nieco trudniejsze warunki, ale Amerykanka i tak pokonała ją 6:4.



W kolejnym starciu Taylor Fritz mierzył się z Tomasem Machacem. Czech wygrał pierwszego seta 7:6, a w drugim prowadził już 5:2 i miał piłki meczowe. Nie wykorzystał ich jednak, a następnie przegrał kolejne gemy, trwoniąc przewagę. Jak się okazało - powodem nagłej zapaści jego gry były problemy medyczne. Machac zmuszony był skreczować.



Tym samym jeszcze przed rozegraniem spotkania deblowego Amerykanie zapewnili sobie występ w finale. W będącym już bez znaczenia ostatnim meczu obie reprezentacje wystawiły zmienników. Desirae Krawczyk i Denis Kudla ograli 7:6, 6:0 parę Gabriela Andrea Knutson/Patrik Rikl.

Finał rozpocznie się w niedzielę o 7:30. Transmisja w Polsacie, Polsacie Sport 1 i na Polsat Box Go.