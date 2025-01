ZAKSA za trzy! Siatkarze Andrei Gianiego uniknęli tie-breaka w wyjazdowym starciu

Siatkarze Cuprum Stilonu Gorzów przegrali z ZAKSĄ Kędzierzyn-Koźle 1:3 w meczu 19. kolejki PlusLigi. Obie drużyny stworzyły ciekawe widowisko – dwa sety wygrali goście, w trzecim gospodarze w dobrym stylu wrócili do gry, a czwarty był najbardziej zacięty i zwieńczyła go emocjonująca gra na przewagi. Drużyna trenera Andrei Gianiego odniosła dwunaste zwycięstwo w obecnym sezonie i zajmuje piąte miejsce w tabeli.

Siatkarze ZAKSY grali skutecznie w ataku i wypracowali solidną zaliczkę w pierwszej fazie premierowej partii (5:10). Gospodarze próbowali nawiązać walkę, ale kędzierzynianie również w dalszej części seta grali pewnie i utrzymywali przewagę. Wynik na 19:25 ustalił Rafał Szymura.

Początek drugiej odsłony to wyrównana walka obu ekip. Wynik krążył wokół remisu do stanu 11:11, bo później przewagę zaczęła budować ZAKSA. Po ataku Bartosza Kurka goście odskoczyli na cztery oczka (12:16) i utrzymywali przewagę do końca. Nadal byli skuteczniejsi w ofensywie i lepiej prezentowali się w bloku i spokojnie zmierzali po wygraną (20:25).

Trzeciego seta gospodarze rozpoczęli ze sporym animuszem, uaktywnił się Kamil Kwasowski, który skutecznie zaatakował, dołożył dwa punktowe bloki i gospodarze prowadzili 10:6. ZAKSA błyskawicznie wyrównała (10:10), ale gorzowianie w środkowej części seta odbudowali przewagę (17:14). Goście znów wyrównali (19:19), ale w końcówce lepsi byli siatkarze Stilonu. W ważnym momencie asa posłał Mathijs Desmet (23:20), a ostatnią akcję seta długo weryfikowano, by w końcu przyznać gorzowianom punkt po bloku (25:21).

Wygrana uskrzydliła gospodarzy, którzy udanie rozpoczęli czwartą partię (7:4). Miała ona podobny przebieg do poprzedniego – gorzowianie mieli przewagę, a rywale gonili wynik. Odrobili straty (20:20), a końcówka przyniosła sporo emocji i zaciętej walki. Bartosz Kurek wywalczył piłkę meczową dla ZAKSY (23:24), ale po chwili Marcin Kania doprowadził do rywalizacji na przewagi. Rozstrzygnął ją skutecznym atakiem Mateusz Poręba (25:27).

Najwięcej punktów: Chizoba Neves (21), Robert Taht (14), Kamil Kwasowski (14) – Cuprum Stilon; Bartosz Kurek (20), Mateusz Poręba (17), Igor Grobelny (16), David Smith (14) – ZAKSA. MVP: Bartosz Kurek (19/40 = 47% skuteczności w ataku + 1 as).

Cuprum Stilon Gorzów – ZAKSA Kędzierzyn-Koźle 1:3 (19:25, 20:25, 25:21, 25:27)

Stilon: Marcin Kania, Chizoba Neves Atu, Robert Taht, Jakub Strulak, Vuk Todorovic, Kamil Kwasowski – Maksymilian Granieczny (libero) oraz Wojciech Ferens, Seweryn Lipiński, Przemysław Stępień, Mathijs Desmet. Trener: Andrzej Kowal.

ZAKSA: Igor Grobelny, David Smith, Bartosz Kurek, Rafał Szymura, Mateusz Poręba, Marcin Janusz – Erik Shoji (libero) oraz Mateusz Rećko, Kajetan Kubicki. Trener: Andrea Giani.

