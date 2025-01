Wielki powrót byłego selekcjonera! Poprowadzi klub Wilfredo Leona

To mogą być prawdziwe hity transferowe w PlusLidze! Jak informuje francuskie RMC Sport nad Wisłę zawita doskonale znany w Polsce trener Stephane Antiga. Były zawodnik takich klubów jak PGE Skra Bełchatów czy Delecta Bydgoszcz, ale przede wszystkim trener Onico Warszawa, KS Developres Rzeszów i selekcjoner reprezentacji Polski mężczyzn po sześciu latach rozbratu z męską siatkówką znów obejmie klub PlusLigi.

Mowa o Bogdance LUK Lublin, gdzie aktualnie trenerem jest Massimo Botti. Włoski szkoleniowiec, wedle wszelkich doniesień medialnych, w najbliższym sezonie przeniesie się do Rzeszowa, a Bogdanka znalazła kandydata właśnie w osobie Francuza. Dla Antigi może być to zatem pierwsza szansa pracy z Wilfredo Leonem, który za jego kadencji nie mógł jeszcze występować w reprezentacji Polski.



To jednak nie koniec dobrych wieści dla polskich kibiców, ponieważ poza doskonale znanym trenerem nad Wartę ma zawitać duet Henno. Francuski przyjmujący Mathis w wieku 19 lat jest uznawany za jeden z największych talentów na świecie swojej generacji. Z kolei jego ojciec Hubert przez lata reprezentował Francję jako libero, a aktualnie jest szkoleniowcem klubu z Nantes. Również w Gorzowie będzie pracował jako pierwszy trener.



W ostatnim czasie nie ustają medialne doniesienia dotyczące przyszłorocznej destynacji zawodników i trenerów. Według dziennikarzy francuskiego portalu "RMC Sport", po zakończeniu bieżącego sezonu Sammelvuo odejdzie z Resovii i przeniesie się do nowego klubu. Żurnaliści donoszą, że trener osiągnął już porozumienie z japońskim gigantem, Osaka Bluteon.



Co więcej, szkoleniowiec miał już rzekomo dogadać pierwszy transfer. Do Japonii - jeśli wierzyć rewelacjom dziennikarzy znad Sekwany - Sammelvuo zabierze ze sobą Antoine'a Brizarda. To obecny siatkarz Gas Sales Bluenergy Piacenza.

