Francuzi są pewni: Sammelvuo podpisał kontrakt z nowym klubem. Zabierze tam gwiazdę

Od dłuższego czasu mówiło się i pisało o tym, że Tuomas Sammelvuo odejdzie po sezonie z Asseco Resovii Rzeszów i obejmie nowy klub. Teraz francuski portal "RMC Sport" poinformował, że fiński szkoleniowiec właśnie osiągnął porozumienie z Osaka Bluteon. Do Japonii trener ma też zabrać ze sobą jedną z europejskich gwiazd siatkówki.

Sammelvuo objął drużynę Resovii przed początkiem obecnego sezonu. Jednocześnie pozostawał też selekcjonerem reprezentacji Kanady. Kilka tygodni temu zrezygnował z tej drugiej funkcji, co tak tłumaczył na łamach oficjalnej strony internetowej PlusLigi:

- Chciałbym więcej uczestniczyć w życiu rodzinnym, wspomóc żonę i widzieć, jak nasza córka rośnie. Chcę wykorzystać szansę, żeby być prawdziwym ojcem, zwłaszcza w tym pierwszym okresie dorastania dziecka. Przyda się mi też więcej wolnego czasu latem, ale najważniejsze były kwestie rodzinnym. Decyzja o zakończeniu pracy w drużyną Kanady była jednak bardzo trudna - powiedział szkoleniowiec.

Jak się okazuje - to nie koniec zmian w zawodowym życiu Fina. Według dziennikarzy francuskiego portalu "RMC Sport", po zakończeniu bieżącego sezonu Sammelvuo odejdzie z Resovii i przeniesie się do nowego klubu. Żurnaliści donoszą, że trener osiągnął już porozumienie z japońskim gigantem, Osaka Bluteon.

Co więcej, szkoleniowiec miał już rzekomo dogadać pierwszy transfer. Do Japonii - jeśli wierzyć rewelacjom dziennikarzy znad Sekwany - Sammelvuo zabierze ze sobą Antoine'a Brizarda. To obecny siatkarz Gas Sales Bluenergy Piacenza.