Andrzej Malina: Ten plebiscyt nie jest porównywalny do żadnego medalu ME czy MŚ

Aleksandra Mirosław, jedyna polska złota medalistka igrzysk olimpijskich w Paryżu (we wspinaczce sportowej na czas), zajęła 1. miejsce w 90. Plebiscycie "Przeglądu Sportowego" i Polsatu. - Ten plebiscyt nie jest porównywalny do żadnego medalu ME czy MŚ, bo tu najlepszego sportowca wybierają środowiska sportowe i kibice - powiedział Andrzej Malina, mistrz świata w zapasach z 1986 roku, zwycięzca Plebiscytu "Przeglądu Sportowego" na Sportowca Roku 1986.

Zwycięstwo Mirosław dla części kibiców było formalnością, dla innych - mimo wszystko sporą niespodzianką. Sportsmenka Roku 2024 uprawia bowiem dyscyplinę, która nie jest tak popularna (ani w Polsce, ani w ujęciu globalnym), jak choćby piłka nożna, tenis ziemny czy lekkoatletyka.

Nie był to jednak pierwszy plebiscyt, w którym triumfował przedstawiciel mniej "medialnego" sportu. W 1986 roku zwycięzcą został bowiem Andrzej Malina - pierwszy zapaśnik, który zdobył w Polsce tytuł Sportowca Roku!

- Rok 1986 był dla mnie wspaniałym uwieńczeniem moich sukcesów. Zdobycie tytułu mistrza świata, po wcześniejszych medalach mistrzostw Europy, dało mi bodziec do dalszego wysiłku, dalszej pracy i osiągania dalszych sukcesów - powiedział Polsatowi Sport Malina.

Były znakomity zapaśnik Elektronika Piaseczno, a później Legii Warszawa, podkreślił, że zwycięstwo w plebiscycie na Sportowca Roku 1986 miało dla niego szczególne znaczenie.

- Ten plebiscyt nie jest porównywalny do żadnego medalu ME czy MŚ, bo tu najlepszego sportowca wybierają środowiska sportowe i kibice, właściwie wszyscy Polacy. Sportowiec, który wchodzi do pierwszej dziesiątki, a zwłaszcza ten, który wygrywa, jest w pozytywnym miniszoku. Dopiero później uświadamiamy sobie, co się stało - podkreślił.

Andrzej Malina, wygrywając plebiscyt w 1986 roku, wyprzedził Marka Łbika i Marka Dopierałę (kajakarstwo) i Janusza Darochę (sporty samolotowe). Co ciekawe, całą dziesiątkę stanowili wówczas przedstawiciele sportów mniej popularnych, bo poza podium uplasowali się: Andrzej Grubba (tenis stołowy), Bogdan Daras (zapasy), Adam Kaczmarek (strzelectwo), Jerzy Kukuczka (alpinizm), Jacek Gutowski (podnoszenie ciężarów), Krzysztof Lenartowicz (sporty samolotowe) i Maria Gontowicz (judo).