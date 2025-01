Kolejny cios dla Igi Świątek. Strata do Aryny Sabalenki wzrosła

Sabalenka ma kolejne powody do radości. WTA postanowiło zdjąć jej karę, nałożoną wcześniej za zbyt małą liczbę rozegranych zawodów rangi WTA 500. Liderka światowego rankingu w ubiegłym tygodniu grała w Brisbane, czym "nadrobiła" limity. Wobec tego przywrócono jej 65 odjętych wcześniej punktów.

Biorąc pod uwagę, że 26-latka z Mińska w Australii triumfowała, zdobyła jeszcze dodatkowe 175 "oczek". To daje jej łączny wynik 9656.

Świątek i cała reszta reprezentacji Polski po raz drugi z rzędu uplasowała się na drugim miejscu w United Cup. Raszynianka w Sydney przegrała raz, co wiązało się ze stratą 175 punktów. Stan konta najlepszej polskiej tenisistki wynosi zatem 8120.

Strata Świątek do Sabalenki wzrosła zatem do 1536 punktów. Teoretycznie Polka może odrobić ją już w styczniu. Za udział w Australian Open może zarobić niemal 1850 dodatkowych punktów (w przypadku końcowego zwycięstwa). Musiałoby się to jednak wiązać również ze słabą postawą największej rywalki, a na to się nie zapowiada.

Ranking WTA - 06.01.2025:

1. Aryna Sabalenka — 9656 pkt

2. Iga Świątek — 8120 pkt

3. Coco Gauff — 6888 pkt

4. Jasmine Paolini — 5399 pkt

5. Qinwen Zheng — 5325 pkt

6. Jelena Rybakina — 4821 pkt

7. Jessica Pegula — 4671 pkt

8. Emma Navarro — 3551 pkt

9. Daria Kasatkina — 3368 pkt

10. Barbora Krejcikova — 3214 pkt

KP, Polsat Sport