Aryna Sabalenka chciała zakończyć karierę! Podała jasny powód

Aryna Sabalenka to aktualnie numer jeden rankingu WTA. Tenisistka w ostatnim czasie nawiązała zaciętą rywalizację z Igą Świątek o miano najlepszej zawodniczki na świecie i jak na razie święci ogromne sukcesy.



Nie zawsze jednak Białorusinka miała okazję do zdobywania triumfów i jak przyznała w rozmowie z Harper's BAZAAR Australia kosztowało ją to wiele wysiłku.



- Wiele trudu kosztowało mnie dojście do miejsca, w którym się aktualnie znajduję. Złożyło się na to wiele poświęceń i cięzkiej pracy. To długi proces, to nie jest coś co dzieje się od razu - powiedziała Sabalenka.

Zawodniczka zdradziła również, że miała moment załamania, w którym całkowicie chciała porzucić sportową karierę.



- Dwa lub trzy lata temu musiałam pokazać swoją wytrwałość. Byłam bardzo blisko powiedzienia sobie, że to już koniec. Cały czas popełniałam podwójny błąd serwisowy. Naprawdę myślałam, że to czas się poddać i przejść na emeryturę. Zdałam sobie jednak sprawę jak bardzo kocham ten sport i jak wiele rzeczy dzieje się za kulisami i dla nich nie mogę się poddać. Musiałam pozostać silna i jeszcze raz spróbować rozwiązać swój problem. To był zwrotny punkt mojej kariery - podsumowała Sabalenka.



W istocie zawodniczka z Białorusi przewodziła w pewnym niechlubnym rankingu. W latach 2020-2022 była najczęściej popełniającą podwójny błąd serwisowy zawodniczką w rankingu WTA. Sytuacja zaczęła się zmieniać w 2023 roku, gdy zamiast 428 błędów popełniła ich tylko 285 zajmując czwarte miejsce w tej klasyfikacji. W 2024 roku popełniła ich już tylko 205 pozostając na 18. miejscu "rankingu".



Przed Sabalenką z kolei turniej Australian Open, gdzie czuje się wyśmienicie w ostatnich latach. W zeszłorocznym finale pokonała Qinwen Zheng, z kolei w edycji 2023 wygrała w decydującym meczu z Jeleną Rybakiną.

PI, Polsat Sport